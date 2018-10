Bagr namísto lodí

O tom, že je o Baťův kanál vzrůstající zájem co do počtu plavidel, nemůže být pochyb. Podle Povodí Moravy si tato skutečnost žádá investici na údržbu a obnovu.

Proto se vodohospodáři pustili do oprav opevnění i na úseku mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice. Ten je dlouhý více než jeden a půl kilometru, práce by měly být dokončeny v dubnu 2019. „Veškeré práce budou zajišťovány z levého břehu Baťova kanálu tak, aby nezasahovaly do pravobřežní části hrází s cyklostezkou. Provoz na ní může být bez omezení zachován,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. (hed)