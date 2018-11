Babské hody se vrátily do Traplic po deseti letech

FOTOGALERIE / Po deseti letech se v sobotu večer vrátily do Traplic babské hody aneb hodování naruby. Ženy a dívky byly při nich přestrojeny za muže a obráceně. A vládlo při nich ženské - babské právo.

Tóny Hradčovické kapely, která v sobotu večer potěšila oko i ucho tancechtivých, rozezvučely tělocvičnu základní školy v čase, kdy od hasičské zbrojnice procházel vesnicí pod kapkami deště průvod krojované chasy, vedený Martinou Pelkovou alias hodovým podstárkem.

Deštivé počasí nevzalo chase nic z nadšení a veselí, kterými po příchodu do tělocvičny školy dokázala nakazit všechny návštěvníky hodové zábavy.

„Tož vitajte všecí, vitajte na tom babského hodování. Konečně to vyšlo po dlúhých rokoch odříkání. Našli sa nám letos stárci, sú pěkní jak z obrázku Jožky Úprky, o takových sa bude vykládat určitě navěky,“ uvedla Martina Pelková, letošní starší hodová stárka a hlavní organizátorka v pořadí už 33. babských hodů v Traplicích. Jejich tradice, byť na deset let přerušená, sahá do poloviny sedmdesátých let minulého století.

„Po letošních hodech, které se konaly o první říjnové neděli, byla spousta lidí v dědině toho názoru, že by mohla omlazená chasa s energickými členy obnovit tradici babských hodů, které tu kdysi pořádaly členky Českého svazu žen. Hody jsme tedy uspořádali a počkáme si na to, jaké budou mít ve vesnici ohlas,“ zauvažovala Martina Pelková.

Mladá hodová chasa, které vládli v roli stárků manželé Irma a Miloš Vrankovi, rodiče letošního staršího stárka, dokázala vytvořit ve školní tělocvičně při hodové taneční zábavě příjemnou, pohodovou a zcela neopakovatelnou atmosféru.

„Za stárkama byla chasa, co šohaj, to chlap jak hora, co děvčica, to krasavica jak od mora. Ale byly tam aj fúsaté, tý sú nejvášnivější. Inu to dnes dělá to počasí zdejší. Vcelku děvčice máme šikovné, samá tanečnica, nedivila bych se, kdyby nekde byla veselka třeba už do měsíca,“ řekla s šibalským úsměvem Martina Pelková.

Zlatým hřebem babských hodů bylo půlnoční překvapení. Ženy a dívky oděné do mužských krojů zatancovaly verbuňk, muži zase na Slovácku velice oblíbený tanec karičky.

Záštitu nad rozvernou babskou krojovou veselicí převzala traplická radnice. „Chase se podařilo zorganizovat babské hody s parádní krojovou přehlídkou a programem. Obec akci, kterou vzali do svých rukou mladí, finančně podpořila,“ svěřil se místostarosta Traplic Petr Kuneta.