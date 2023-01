„V dobových krojích jsme tehdy o první sobotě roku 2008 rozhýbali po vánočních a novoročních svátcích svá zlenivělá těla a vykročili jsme v rámci dobrých sousedských styků mezi obcemi do Huštěnovic, Sušic a Kudlovic a po návštěvách starostů jsme se se soumrakem vrátili do Babic,“ zavzpomínala na premiérový Svařákový pochod přátelství kronikářka Baně Marie Šuranská.

Dodala, že při Svařákovém pochodu přátelství v roce 2013 navštívili členové Baně nejen starosty sousedních obcí, ale dívenku z Huštěnovic Barunku Volfovou. „Ta se narodila jako zdravé miminko. Ve třech měsících přestala kopat nožičkami, zvedat hlavičku a celkově se zhoršila její pohyblivost. Proto jsme s ní zajeli na neurologické vyšetření do nemocnice v Brně, kde jí lékaři diagnostikovali spinální svalovou atrofii,“ povzdechla si Barunčina maminka Alena Volfová. Rodině Barunky se tak obrátil život vzhůru nohama.

Folkloristé z Babic vyrazili na Svařákový pochod přátelství, potěšili i Barunku

O první letošní lednové sobotě si "Baňáci" vyšlápli už pošestnácté na Svařákový pochod přátelství. Nejprve zamířili do Huštěnovic, v nichž se mezi tamním kostelem sv. Anny a radnicí poklonili Ježíškovi v jesličkách, Panně Marii a svatému Josefovi.

„Na silničce k Volfům jsme potkali starostu obce Aleše Richtra doprovázejícího tříkrálovou skupinku, která na obecním úřadě končila pětihodinovou obchůzku obcí. Starosta nás na úřadě počastoval slováckou slivovicí a my jsme se vydali k Volfům na návštěvu hendikepované Barunky,“ popsala Marie Šuranská první část 16. ročníku Svařákového pochodu přátelství.

Pak členové Baně potěšili návštěvou Barunku Volfovou, která s pomocí svých rodičů statečně bojuje se spinální atrofií. Stejně jako v předcházejících letech předali členové folkloristicko-recesistického uskupení Baňa Babice mamince Barunky Aleně Volfové finanční výtěžek z loňské burzy krojů pořádané v režii Baně aneb Babických nadšenců.

Hendikepovaná bojovnice Barunka hýbe jen očima. Baňa Babice pro ni pochodovala

„Na cestě z Babic do Huštěnovic jsme pilovali písničku Co sa to šupoce za tú stodolú. Přáním Barunky (16) při babickém vánočním koncertu totiž bylo, abychom jí při lednovém Svařákovém pochodu přátelství zmíněnou lidovou písničku zazpívali. A ještě jsme k ní přidali Barunčinu oblíbenou lidovku Čerešničky, čerešničky, čerešně,“ svěřila se Marie Šuranská.

„Barunka už pátým rokem ovládá počítač, na vyhledávači vyhledává lidové písničky, zejména ty, které hrají slovácké a moravské cimbálové muziky. Baruška je zařazena do Speciální školy Uherské Hradiště, kterou ale kvůli zdravotnímu stavu nemůže navštěvovat,“ svěřuje se její maminka Alena Volfová. Dodala, že Barunku navštěvuje dvakrát týdně Kateřina Boráňová, učitelka Speciální školy Uherské Hradiště, a komunikuje s ní přes počítač.

„Při letošním Svařákovém pochodu přátelství jsme se stejně jako v předcházejících ročnících výborně bavili. Hřejivou náruč a půvabnou atmosféru nám stejně jako v minulých letech při naší návštěvě vytvořili Volfovi,“ pochvalovali si při putování přes Sušice, Kudlovice a zpět do Babic nadšenci tamní Baně.