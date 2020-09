„Pro návštěvníky připravila obecně prospěšná společnost Rochus v rámci Dnů evropského dědictví a památek pořad Aj, ty svatý Rochus, daj nám vína trochu. Nechceme, aby si jej návštěvníci dnes užili a za pár dní na něj zapomněli. Chceme, aby byli naší tradiční akcí fascinováni a nezapomněli ani po čase na to, co dnes ve skanzenu v průběhu čtyř hodin prožili,“ svěřuje se Jan Blahůšek, ředitel společnosti Park Rochus.

Podotkne, že Slovácké slavnosti vína, které se měly uskutečnit o druhém zářijovém víkendu v Uherském Hradišti, zrušila koronavirová pandemie.

„Dny otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví ale zůstaly v Uherském Hradišti ve stejném termínu zachovány. Naše muzeum se do nich o tomto víkendu zapojilo, ačkoliv v minulých letech se podobné akce konaly ve spolupráci s Regionem Slovácko až dva týdny po Slováckých slavnostech vína,“ informuje Jan Blahůšek.

Návštěvníky zaujme a baví fascinující mix ukázek ručních prací s podtitulem Návraty k lidové tradici, ale také tance a zpěv členů folklorního souboru Míkovjan a muzicírování cimbálové muziky Litera.

Krásnou atmosféru babího léta si lidé užívají nikoli v malých domečcích, ale na prostranstvích před nimi. K vidění jsou ukázky kovářského umění, strojového a ručního vyšívání krojů, tkaní na ručním stávku, presování hroznů, pečení placek v chlebové peci, nazdobené perníky od jalubské perníkářky Ireny Burdové, ale nechybí ani česnekové či medové dobroty. U objektu z Tučap děti ochutnávají hroznový mošt, dospělí zase vzorky vín z Vinařství Medek a Rochus.

Ve zmíněním objektu si děti i dospělí pochutnávají na jablečném štrúdlu, kterého bylo napečeno pět nohavic, ale i na jablíčkách, podobným těm míšenským. Co otáčet se tu mají Adéla Šenkeříková z Huštěnovic s Anežkou Berkovou ze Starého Města.

„V domečku z Veletin je od 14. hodiny stále plno návštěvníků, zejména žen, které si nechtějí nechat ujít ukázku dobového spodního prádla a povídání v podání Jitky Feldvabelové s podtitulem Co se kdysi nosilo pod slavnostním a pracovním krojem. Ti, co se do domečku nemohli dostat, alespoň do něj alespoň nakukovali malými okénky,“ prozrazují s pousmáním Alena Korvasová s Marií Vyskočilovou.

Na své si přicházejí ve skanzenu také děti, pro něž jsou tu připraveny různé staré hry. Řada návštěvníků se vydává v sobotním odpoledni na procházku Parkem Rochus, ale také si vyšlápne ke kapli svatého Rocha.

„Protože dnes bylo skutečně krásné slunečné počasí, vládla na akci ve skanzenu Rochus nálada opravdu skvělá. V průběhu čtyř hodin ji zdarma navštívilo na 1500 lidí,“ sděluje v závěru sobotního programu ředitel Parku Rochus Jan Blahůšek.