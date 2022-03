„Jednalo se o čtyřčlennou rodinu, která zde byla pouze jednu noc. Poté zamířili na registraci do Zlína, odkud pokračovali do Strání, kde mají rodinu,“ informoval vedoucí Azylového bydlení Cusanus Zdeněk Vávra.

Před prvním březnovým víkendem v azylovém domě využila ubytování skupina šestnácti uprchlíků. Jedna maminka se čtyřmi dětmi ale už v sobotu odcestovala do Vídně.

„Odvezli je tam dobrovolní hasiči ze Starého Města, kteří nabídli pomoc, za což jim patří velký dík,“ sdělil Zdeněk Vávra.

Zároveň přiznal, že se azylový dům, jehož chod zajišťuje, s přílivem běženců svým způsobem proměnil v přechodný hotel. O sobotní noci totiž přibyly další tři osoby.

Z Ukrajiny přijely vyděšené. Teď mají bydlení, práci i školu

„Z nádraží ve Starém Městě mně telefonovali nějací lidé z Čech, že je tam maminka se dvěma dětmi a vůbec netuší, kde je, jestli by je mohli přivézt. Dále k nám o minulém víkendu přicestovala žena z Polska poté, co zjistila, že zde jsou ubytovaní její příbuzní. V pondělí se po zaregistrování devět lidí přestěhovalo na faru do Pozlovic,“ popsal pohyb v azylovém domě vedoucí Zdeněk Vávra. Ve chvíli, kdy vznikal tento článek, byly v hradišťském azylovém domě ubytovány ve dvou dvoulůžkových pokojích dvě tříčlenné rodiny.

Pomoc pro Ukrajinu putuje ze Slovácka unikátním leteckým mostem

Pomoc z mnoha stran

V podkrovní místnosti je volných devatenáct matrací připravených pro nové nocležníky.

„Moc děkujeme všem, kdo nám věnovali nejen matrace, ale také přikrývky, polštáře, prostěradla, ložní povlečení, ale třeba i hrnce, aby si mohli příchozí uvařit. Do této sbírky se zapojili při svém benefičním koncertu také studenti Gymnázia Uherské Hradiště. Potraviny zase dostáváme denně z nedalekého Tesca a polévku nám pro uprchlíky z Ukrajiny vozí každý den firma DAS. Pěkné je, že dnes ženy a děti vzal na výlet na Velehrad františkánský kněz P. Felix. Všem patří doopravdy velký dík,“ prozradil Zdeněk Vávra, který nyní zažívá náročné dny.

O minulém víkendu se domů dostal až po třicetihodinové službě. Velké poděkování podle něj patří také všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s tříděním darovaného oblečení. Díky tomu vznikl v zařízení Cusanus také nový charitní šatník, kde si příchozí mohou vybrat potřebné oblečení. Pro šaty, potraviny i hygienické potřeby uprchlíci přicházejí také do improvizovaného skladu materiální pomoci, ve kterou se proměnila zasedací místnost v sídle Charity Uherské Hradiště na Velehradské třídě 247.

Cusanus se v Uherském Hradišti nachází na Třídě Maršála Malinovského v budově, jejímiž prvními obyvateli byli na přelomu 19. a 20. století židé. V areálu, v němž žila Franklova rodina, tehdy byla také palírna lihovin. Zvlášť proslaveným produktem byla Franklova borovička. Za druhé světové války byli židé deportováni do koncentračního tábora, kde zahynula celá rodina včetně dětí. Po válce budovu převzal stát, který zde vybudoval byty. V roce 2018, kdy charita budovu přebírala, byl celý objekt značně zdevastován. Opravy si vyžádaly investice okolo 32 mil. Kč. Náklady byly hrazeny Charitou Uherské Hraditě a z dotací EU. Cusanus v nových prostorách pomáhá od roku 2020 lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Potřebným nabízí bezpečné prostředí a pomoc k návratu do běžného života. „Našimi klienty jsou ženy, muži i páry ve věku od osmnácti do sedmdesáti let, kteří ztratili bydlení. Obsazenost dosahuje téměř stále bezmála sta procent,“ uvádí vedoucí azylového bydlení Cusanus Zdeněk Vávra. Kromě ubytování Cusanus nabízí také pomoc bezdomovcům v nízkoprahovém denním centru, které je v provozu každý všední den od 9 do 15 hodin.