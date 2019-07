Patnáct dětí, které byly nad síly současné kapacity školky v Hluku a byly odmítnuty při snaze o jejich přijetí, nakonec nalezne v Hluku dočasný azyl v bývalých prostorách tamní pobočky Základní umělecké školy (ZUŠ). Město na dovybavení místností pro předškoláky vyčlení přes tři sta tisíc korun. Ve hře přitom byla i možnost pronájmu kontejneru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

„Sama mám předškoláka, který se ale do kapacity naštěstí vešel a byl přijat. S rodiči se nicméně známe a vím, že je to pro ně komplikace. Město by mělo určitě co nejrychleji najít řešení,“ reagoval Hlučanka Iveta Remeňová Josefíková na prvotní zprávy, které hovořily o nepřijetí patnácti dětí do mateřské školky.