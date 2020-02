Její obsah kritizoval přístup města k parkování na tamním sídlišti i k odklízení obdobných nepojízdných vozidel. Nyní to vypadá, že jsou dny Opelu nahlášeného už v říjnu 2019 jakožto vraku, sečteny.

Protože se radnice bránila, že na jeho odklízení nemá dostatečné páky, chopili se vlastní iniciativy místní obyvatelé. K vyřešení z prvního pohledu bezvýchodné situace jim přitom stačil jeden email.

„Napadlo mě zjistit podle značky oblast, do níž je automobil registrován, a potom už jenom napsat na tamní odbor dopravy. Upřímně jsem tomu moc šancí nedával vzhledem k tomu, že samotná radnice tvrdila, že se jí majitele nedaří dohledat, a že se jednalo o mail na úřad do Slovenska,“ popsal Marek Pochylý z Východu, jaké naděje zprvu vkládal do svých aktivit.

O to příjemnější bylo překvapení na druhý den, kdy se mu odbor dopravy v Nitře ozval s pozitivní zprávou.

„Posílal jsem mail večer a na druhý den ráno mi po pár hodinách přišla odpověď. Je super, že se daly věci do pohybu, ačkoliv tím pádem nechápu, proč se tak musí dít z naší iniciativy a nikoliv z aktivit města. Upřímně mi to připadá, že radnice je k autovrakům netečná a nikoho to vlastně nezajímá,“ sdělil Marek Pochylý.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikací Nitra pak zjistil, že vozidlo má stále ještě platnou technickou a emisní kontrolu.

„Spojili jsme se s matkou držitelky vozidla a ta slíbila, že předmětné vozidlo do konce února odstraní. V případě jeho neodstranění začneme postupovat v souladu se zákonem,“ dostala se Marku Pochylému odpověď ze Slovenska.

Navíc mu bylo dle jeho slov sděleno, že pokud by zůstalo pouze u slibu, bude vrak odstraněn po uplynutí lhůty jeho platného technického průkazu, tedy po 18. květnu na náklady majitele automobilu.

Autovrak značky Opel nedávno proslavila cedule, kterou nechal vyrobit Jakub Orel, který je bydlí nedaleko Marka Pochylého. Aktivita jeho souseda podle něj demonstruje, nakolik je přístup města k autovrakům skandální.

„Je to malinká kapka v moři, která samozřejmě parkování u nás nevyřeší, ale to, že Marek napsal mail a do tří hodin mu bylo odpovězeno, zatímco úředníci to neúspěšně řeší už více než půl roku, je jenom důkazem neschopného přístupu radnice,“ kroutil hlavou Jakub Orel.

Naopak mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma se brání proti nařčení, že by město nedělalo pro odstranění autovraků dost.

„Veřejná výzva byla umístěná na autě a zveřejněná na Úřední desce už v říjnu. Až poté se úřadu podařilo ztotožnit majitele vozidla, který byl písemnou výzvou z listopadu upozorněn na odstavené vozidlo a vyzván k jeho odstranění. Majitel vozidlo neodstranil, a to ani přes to, že příbuzný majitele telefonicky přislíbil odstranění vozidla do konce roku 2019,“ vysvětlil Jan Pášma.

Dle jeho slov radnice dokázala majitele dohledat standardní cestou.

„V minulosti jsme uvedli, že majitele vozidla neznáme, což nebyla přesná informace. Majitele jsme dohledali, přesto se autovrak nepodařilo odstranit. Město i v tomto případě však postupovalo s platnou legislativou a věříme, že očekávaným příchodem novely silničního zákona bude možné řešit problematiku odstavených vozidel efektivněji,“ dodal Jan Pášma.