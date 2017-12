Autoři knihy o Dubčekovi připomněli v Hradišti jeho odkaz

Pětadvacet let uplynulo letos v listopadu od smrti hlavního představitele Pražského jara Alexandra Dubčeka. Právě o něm diskutovali tvůrci knihy Rok delší než století se studenty uherskohradišťského gymnázia a návštěvníky tamní knihovny. Podle nich je tato osobnost stále opomíjena.

„Mnoho lidí mu vyčítá, že v Moskvě podepsal okupaci Československa. Ale nikdo se již nezabývá jeho vnitřními pocity a nadějí, kterou lidem dal,“ vyjádřil se nakladatel knihy Juraj Lajda.



Jeho slova potvrdil i autor knihy, slovenský spisovatel Ľuboš Jurík.

„Nám mladým dal naději, že můžeme změnit svět. Dnešní generace se spíše snaží přizpůsobit a myslí si, že demokracie je zadarmo. My jsme se museli bát o život,“ připomněl Pražské jaro Ľuboš Jurík, který tehdejší události prožil jako osmnáctiletý student.

Na přípravě knihy se podílela i pedagožka z místního gymnázia Miroslava Poláková, která knihu ze slovenštiny překládala.

„Překlad byl nutný, protože především v Čechách slovenštině už moc nerozumí a nekoupili by si ji. Osobně si ale myslím, že by se z tohoto jazyka nemělo vůbec překládat, protože to snižuje schopnost rozumět slovenštině,“ vysvětlila pedagožka.



Autory přijal i místostarosta města Zdeněk Procházka, který vzpomněl na odkaz Dubčeka.

„Přestože byly zmínky o Dubčekovi potlačovány, objevoval se i v Uherském Hradišti na jedné zdi nápis Ať žije Dubček až do devadesátých let. Komunisté ho vždy zabarvili, po dešti se ale znovu objevil,“ zavzpomínal místostarosta.



Alexandr Dubček se v lednu 1968 stal prvním tajemníkem komunistické strany. Jeho reformy byly pokusem uvolnit režim a urychlit proces demokratizace. S tímto postupem nesouhlasili představitelé Sovětského svazu a reformní snahy ukončili v srpnu 1968 vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Dubček byl následně zdiskreditován a nahrazen v ústavních funkcích. Tyto a další kapitoly z Dubčekova života popisuje Ľuboš Jurík ve své knize. O dílo je velký zájem, knihu chtějí přeložit nakladatelé v osmnácti státech Evropy, zájem projevili i v Argentině a Tchaj-wanu.