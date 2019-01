Uherské Hradiště – Za nedostatečně fungující považuje automat na mléko zabudovaný u obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti jeho stálá zákaznice Marie Sečkařová.

Automat dávkuje málo mléka. | Foto: DENÍK/Oleg Kapinus

Za obnos peněz, který do něj vhodila, totiž opakovaně nedostala slíbené množství mléka. Jeho provozovatel nad touto skutečností trochu bezmocně krčí rameny.

Důchodkyně Marie Sečkařová si za svých šestnáct korun vhozených do automatu u uherskohradišťského obchodního domu Centrum přinesla necelého tři čtvrtě litru mléka. Za tyto peníze by jí přitom měl náležet rovný litr. „Nestalo se mi poprvé, že mi do litrové láhve nateklo méně mléka, než mělo. Že není sklenice plná, jsem si všimla hned, a tak jsem její obsah doma přeměřila. A nemýlila jsem se,“ říká žena, která patří k pravidelným odběratelům mléka z automatu.

„Chodit sem nepřestanu, ale s takovou se mně nákup pěkně prodraží,“ dodala Sečkařová, která údajně ví o dalších lidech, kterým se podobná situace také stala.

Skutečnost, že chod automatů na mléko není zcela bezproblémový, potvrdil i provozovatel několika takových zařízení. „Bohužel je to jenom přístroj a stát se to může. Avšak na automat u Centrumu je to první stížnost,“ konstatoval Pavel Němec, jednatel Školního hospodářství ve Starém Městě, které obstarává chod automatů na mléko. Kromě toho v centru Uherského Hradiště provozuje jeden ve Štěpnicích a další je nainstalovaný přímo ve staroměstském hospodářství.

„U těch ostatních dvou občas poruchy zaregistrujeme. Těžko se to potom řeší. Ale například ve Starém Městě, kde skoro v každou denní dobu je stále někdo z personálu, se na nás mohou lidé obrátit a domluvíme se okamžitě,“ ubezpečil Němec. Mnohdy jde však podle něj o problém způsobený špatnou manipulací s přístrojem „Lidé dovnitř vhodí například mince, které tam nepatří, nebo si nevšimnou, že jim propadla a myslí si, že je stroj porouchaný,“ dodal Němec.

Žádnou stížnost tohoto typu zatím na České obchodní inspekci nezaznamenali. „Žádnou takovou stížnost jsme dosud nepřijali. Pokud ale spotřebitel dostane například místo litru mléka méně, může se na nás obrátit pro porušení zákona. Tedy podat stížnost, a to nejlépe přes e-podatelnu, kterou spotřebitelé naleznou na našich webových stránkách,“ informoval tiskový mluvčí České obchodní inspekce Tomáš Vozáb.