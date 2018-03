Auta už nebudou blokovat centrum Bílovic, u hřbitova vzniká parkoviště

Administrativa - Specialisté v oblasti personálního řízení 28 000 Kč

Specialisté v oblasti personálního řízení PRACOVNÍK PERSONÁLNÍHO CONTROLLINGU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zodpovědnost za personální a mzdový controlling, návrhy a nastabení controllingových procesů, zodpovědnost za sestavení plánu mezd spol., reporting pro vedení spol., vzděl. ekon. směru, zkušenosti s person. a mzd. controllingem, s plánováním mzd. prostředků ve výrob. spol., praxe min. 5 let na obdobné pozici, znalost AJ, RJ výhodou, výborné organ. a komun. schopnosti, velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office), Excel na vysoké úrovni, IS Codexis, vysoká míra zodpovědnosti, časová flexibilita, možnost prof. a odbor. růstu, školení, příspěvek na ubytování či bydlení a stravování, flexipassy, příspěvek na rehabilitace u zaměstnanců vykonávající rizikovou práci, dotovaná teplá strava, kantýny, zajištění nápojů, poukázky, odměny, 5 týdnů dovolené, rozvoj. a vzděl. akce, jaz. kurzy (AJ, RJ), kontakt telefon nebo e-mail.. Pracoviště: Aircraft industries, a.s., Na Záhonech, č.p. 1177, 686 04 Kunovice. Informace: Eva Michalcio, +420 572 816 455.