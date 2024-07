Ašot Arakeljan přivezl arménské umění do Muzea Pohradí v Buchlovicích

Výstavu svých obrazů připravil nyní v Muzeu Podhradí, vernisáž proběhla 28. června za příjemné účasti hostů. Námětový záběr jeho osobité malby je velmi široký (květiny, krajina, městské exteriéry) - postřehneme atmosféru žhavé Arménie ale i klid a romantiku tuzemských městských zákoutí a krajin.

Tvorba osciluje od abstraktních kompozic po reálné, i když stylizované vize. V současném roztěkaném (i výtvarném) světě jsou jeho obrazy oázou klidu a stability, oázou ovšem vzrušující. A v záplavě různých –ismů jsou přes svoji symboliku čitelné a sdělné. Etické poselství obrazů je jasné – nutnost symbiózy člověka s přírodou…

V projevu na vernisáži charakterizoval Ašotovu osobnost redaktor Martin Nevyjel: „ Ašot Arakeljan je vynikající malíř a nemám na mysli jen jeho tvorbu, nýbrž celou bytost. Je to vynikající malíř s naprosto originální a nezaměnitelnou technikou, ale především je to člověk s neopakovatelným vnímáním světa. Z toho pramení jeho kouzlo, jeho čistá skromnost a pohled na svět. On totiž dobře zná obě tváře světa – tu kladnou i tu smutnou.“

Autorovi byl v Arménii i Náhorním Karabachu udělen titul zasloužilý umělec, je členem Unie výtvarných umělců Karabachu a členem Katedry historie Arménie. Spolu s ním se několika obrazy představí pět Ašotových přátel, arménských zasloužilých umělců – Tigran Matulyan, Gagik Manoukian, Karen Harutyunyan, Harutyun Harutyunyan a Gevorg Makvetsyan. Výstava v Buchlovicích potrvá do 27. července.