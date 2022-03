Ašot Arakeljan poprvé vystavuje v Dolním Němčí

Bezmála sedm desítek návštěvníků dorazilo v neděli 13. března po poledni do knihovny v Dolním Němčí na vernisáž výstavy malíře Ašota Arakeljana, původem z Arménie, který už tři desítky let žije a tvoří v Horním Němčí. Až do pátku 18. března tam je k vidění jeho 25 obrazů převážně ze současnosti, menší část z toho tvoří průřez jeho starší tvorbou.

Poprvé vystavuje Ašot Arakeljan své obrazy v Dolním Němčí | Foto: Deník/Pavel Bohun

Úvodním slovem přiblížil přítomným autora a jeho dílo šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun. O hudební doprovod se postarala děvčata z místní ZUŠ, učitelka Michaela Pavelková, Kamila Zderčíková a Anna Kunčíková. Výstavu pořádají s místní knihovnou členky Literárního spolku Dolní Němčí. Ašot Arakeljan se narodil 2. května 1948 v Náhorním Karabachu ve vesničce Nngi. Vystudoval v Jerevanu historii Arménie a dlouhá léta tam o dějinách své země přednášel. V polovině 80. let minulého století ale potkává svou budoucí ženu Evu, v roce 1989 se berou. Těsně před odchodem do Horního Němčí v letech 1990 – 1991 studuje Ašot Arakeljan malbu v Moskvě pod vedením malíře Michaila Kolumbegova, přičemž ještě dříve, v letech 1972 – 1973 absolvuje v Jerevanu kurz malby pod vedením malíře Hovhannesa Zardarjana. Od roku 1992 žije a tvoří v Horním Němčí. Obrazy vytváří za využití špachtle. Zpočátku se věnoval zobrazování květin, později přibyly krajinky i figurální tvorba a v posledních letech se zaměřuje na městské náměty a večerní Prahu. Armén i Moravan Ašot Arakeljan oslaví životní jubileum - 70 let