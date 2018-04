Armén i Moravan Ašot Arakeljan oslaví životní jubileum - 70 let

Sedmou dekádu své životní cesty završí 2. května malíř a historik Ašot Arakeljan, člověk velkého srdce, dvou domovů, umělec mimořádného výtvarného cítění i osobnost pevných morálních zásad. Narodil se 2. května 1948 v Náhorním Karabachu, ale od roku 1992 žije a pracuje na Slovácku v Horním Němčí.

Ašot Arakeljan ukazuje pamětní zlatou medaili nositele Nobelovy ceny, norského humanisty Fridtjota Nansena, kterou obdržel za politicko - společenskou činnost, za humanismus, i za snahu o uznání genocidy Arménů.Foto: Deník / Pavel Bohun

Jubileum oslaví sérií výstav svých obrazů v Arménii i ve svém rodném Náhorním Karabachu. „Tou první na konci září uspořádám v arménském hlavním městě Jerevanu v budově Unie výtvarných umělců, další pak v hlavním městě Náhorního Karabachu Stěpanakertu a třetí v arménském městě Goris. Mezi mými staršími, novějšími i nejnovějšími obrazy pochopitelně nebudou chybět květiny. Expozice ale bude obsahovat také krajinky, městské náměty i figurální tvorbu,“ upřesnil Ašot Arakeljan.

Ten na sklonku minulého roku obdržel ve své rodné zemi pamětní zlatou medaili nositele Nobelovy ceny, norského humanisty Fridtjota Nansena za politicko - společenskou činnost, za humanismus, i za snahu o uznání genocidy Arménů.

Ašot Arakeljan se totiž dějinám nepřestal věnovat, ani když v roce 1970 dokončil studia na fakultě historie Pedagogického institutu v Jerevanu, kde až do roku 1992 přednášel. Těsně před tím, než se přestěhoval do Horního Němčí a oženil se tam, studoval v letech 1990 – 1991 malbu v Moskvě pod vedením malíře Michaila Kolumbegova, přičemž ještě dříve, v letech 1972 – 1973 absolvoval v Jerevanu kurz malby pod vedením malíře Hovhannesa Zardarjana.

K historickým souvislostem v Evropě a na Blízkém Východě se vždy fundovaně vyjadřoval. Před i po propuknutí migrační krize problematiku komentoval na stránkách tuzemského i zahraničního tisku.

Rozsáhlý rozhovor pro Slovácký deník s titulkem Evropané, hrozí vám osud ztracené civilizace, varuje arménský historik, zveřejnil také jeden z arménských celostátních deníků. Člověkem jako stvořeným pro debatu o střetu islámského a křesťanského světa je také proto, že pochází z Náhorního Karabachu, oblasti třeskutých konfliktů těchto dvou kultur.

Do podhůří Bílých Karpat se moc rád vrací. „Za uplynulých 26 let, se Česká republika stala mým druhým domovem. Vždycky, když jsem v Arménii na návštěvě a už to trvá dlouho, je mi smutno po Slovácku," přiznal v jednom ze svých rozhovorů.

Obrazy vytváří metodou využití špachtle, čímž se výrazně odlišují od těch malovaných štětcem. V letech 1997 – 2012 byl členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. Od roku 2006 je členem Unie výtvarných umělců Karabachu a od roku 2012 také Arménie.

V roce 2008 se stal rovněž součástí Unie výtvarného umění v Hradci Králové. Od roku 2008 je čestným členem katedry historie Arménie Pedagogického institutu v Jerevanu.

Má za sebou skupinové výstavy z řady měst po celé ČR, na Slovensku, v Německu, Belgii, Itálii a Holandsku. Autorské výstavy uspořádal v tuzemsku, v Arménii i Náhorním Karabachu. On sám často tvrdí, že malíři bývají bohatí až po smrti. „Pokud by tomu mělo být i v mém případě, budu mít radost, protože to bude znamenat, že lidé ocenili mou práci,“ prozradil výtvarník.