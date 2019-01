Uherské Hradiště – Uherskohradišťskou nemocnici čeká v příštích letech zásadní proměna, už v březnu příštího roku totiž začne výstavba centrálního objektu. Díky nové budově se nemocniční areál zmenší na polovinu a na volných pozemcích by mohly vyrůst například byty.

Nemocnice v Uherském Hradišti. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milena Marešová

Nový pavilon vyroste na místě gynekologicko-porodnického oddělení, které se přestěhovalo do nových prostor, a bude centralizovat provoz všech chirurgických zdravotnických provozů. „V přízemí pacienti naleznou odborné ambulance, diagnostiku, tedy RTG, CT a sono, spolu s lékárnou. Přibude centrální urgentní příjem, který v současné době nemocnici schází. Dále budou v pavilonu umístěna lůžka intenzivní péče, ARO či centrální operační sály,“ vyjmenoval mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý. Budova bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.

Podle studie se díky centrálnímu objektu celý areál nemocnice zmenší přibližně na polovinu. „Jde o majetek Zlínského kraje. Z pozemků by měla vzniknout smíšená zóna s převahou bydlení,“ uvedla mluvčí uherskohradišťského městského úřadu Petra Zemčíková. Radnici se otevírá i možnost přímého napojení městské části Štěpnice na komunikaci I/50. „Předtím ale musíme dokončit napojení ulice Průmyslová na obchvat. Záleží na tom, kdy se nám na to podaří získat peníze, v nejbližších pěti letech to nebude,“ upozornila Zemčíková.

Samotná výstavba centrálního objektu potrvá od jara příštího roku do konce roku 2012. „Otevření nového pavilonu plánujeme v polovině roku 2013,“ uvedl Hrdý. Plánovaný objekt podle něj přinese velké výhody jak pro personál, tak zejména pro pacienty. „Ti nebudou muset podstupovat transport mezí jednotlivými pracovišti,“ vyzdvihl mluvčí.

Výstavba nového centrálního pavilonu si vyžádá podle krajské radní za zdravotnictví Hany Příleské (ČSSD) šest set až sedm set milionů korun. Na investici se má podílet uherskohradišťská nemocnice a Zlínský kraj. Ten by měl hradit investice do sítí na majetku kraje, nemocnice pak stavbu budovy.

Jitka Cilečková, ČTK