Arcibiskup uvedl v Uherském Hradišti do funkce nového děkana

Nového děkana i duchovního správce farnosti v Uherském Hradišti P. Petra Bulvase uvedl slavnostně na pět let do funkce Arcibiskup olomoucký Josef Nuzík.

Stalo se tak při nedělní mši svaté 21. července v tamním zaplněném kostele sv. Františka Xaverského. Bohoslužbu koncelebroval také místní františkán Felix Mária Žiška.

Za vedení radnice přivítal nového duchovního správce farnosti a děkana místostarosta Čestmír Bouda. Otevřenou náruč knězi ukázali i zástupci místních farníků. Dosavadní uherskohradišťský děkan P. Josef Říha odešel nově působit do Napajedel.

Arcibiskup Josef Nuzík osobně přijel uvést do funkce nového hradišťského děkana Petra Bulvase. Stalo se tak v kostele sv. Františka Xaverského při nedělní bohoslužbě 21. července.

Petr Bulvas se narodil v roce 1970 a pochází ze Strážnice. Naposled působil v Olomouci jako biskupský delegát pro pastoraci. Svou kněžskou dráhu zahájil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu. První kněžský rok strávil ve farnosti Valašské Klobouky. Mimo to také devět let působil v Bánově a před odchodem do Olomouce byl rok děkanem v Holešově.