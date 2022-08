Návrhy do architektonické soutěže je možné podávat do 4. listopadu 2022.

„Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob, který umožní posouzení více různých variant řešení a výběr nejlepší z nich odbornou porotou složenou z významných českých i zahraničních architektů,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu a připomněla, že v areálu bývalé věznice vznikne Muzeum totality, které bude připomínat její nechvalně proslulou minulost, a současně tam budou umístěny složky Ministerstva spravedlnosti.

„Budoucnost této památky je pro nás jednoznačnou prioritou. Jsem proto velmi rád, že členem odborné poroty, která bude návrhy zaslané do architektonické soutěže vyhodnocovat, je i zástupce našeho města. Věřím, že budoucí podoba areálu bývalé věznice bude nejen důstojnou připomínkou jeho nechvalně proslulé minulosti, ale zároveň bude respektovat architektonické hodnoty městské památkové zóny,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Cílem architektonické soutěže je stavební obnova památkově chráněného areálu historické budovy bývalé věznice s ohledem na zachování autenticity části prostor věznice (zejména z období 50. let 20. století), v nichž bude vybudováno Muzeum totality. Další část areálu bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství a probační a mediační službě.

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav. Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných.

Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB. Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně.

Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.