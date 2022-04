„Víceméně náhodou se nám podařilo odkrýt dvoukomorovou vypalovací pec na keramiku, kdy se ve spodní části topilo a od té horní ji odděloval rošt. Podle keramiky ji datujeme do doby římské, stejně jako zbytek sídliště,“ řekl Deníku Zdeněk Kuchař z archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Keramiku lze podle něj zařadit k takzvaně kvalitnějšímu zboží z jemně plavené hlíny.

„Prakticky se jednalo o napodobeniny nádob, které se sem dostaly z Římany obsazeného tzv. provinciálního území. Zajímavostí je, že se za posledních sto let jedná teprve o třetí pec tohoto typu, objevenou na území Slovácka,“ upřesnil Zdeněk Kuchař.

Pec se podle něj archeologové pokusí rozebrat, aby zachovali co nejvíce jejích konstrukčních prvků. V depozitáři pak budou její části podrobeny dalšímu zkoumání.

Z nových nálezů se archeologové mohou pochlubit například jehlicemi na spínání oděvu, nebo částí mlecího kamene či skleněnou kuličkou, která ale do souboru germánských nálezů nepatří, je zhruba 300 let stará a jde spíše o zajímavost. Do germánských objektů se údajně dostala hlubokou orbou.

„Částečně se nám podařilo slepit několik nádob. Podle nich si můžeme představit u germánské keramiky několikanásobnou profilaci a tvary pro Germány typické,“ řekl Zdeněk Kuchař.

Jeho týmu se podařilo objevit také doklady místní výroby textilií, což dokládá několik nálezů přeslenů, které sloužily jako setrvačník při spřádání příze nebo závaží tkalcovského stavu. Běžným nálezem ve všech objektech jsou podle archeologů kosti domácích zvířat.

„Dávají nám informace o tom, jaká hospodářská zvířata Germáni chovali, konzumovali a lovili,“ doplnil Zdeněk Kuchař.

Archeologický průzkum na okraji sídliště Olšava zahájili na přelomu listopadu a prosince minulého roku, doposud stihli dokončit čtyři etapy z šesti. Poslední dvě etapy čekají archeology na přelomu letošního a příštího roku.