„V ženské kategorii soutěžily tři ženy, dá se vlastně říct, že čtyři. Jedna byla taková habaďůra, z Dubňan přijel chlap v ženském úboru, ale byl odhalen,“ prozradil šéf lhotského sboru a jeden z hlavních organizátorů akce Petr Radoch.

Chlapů soutěžilo osm. Vyhrál Laďislav Fojtách z Bánova, druhý byl domácí Stanislav Kuřina a třetí skončil Miloš Hůsek z Ostrožské Nové Vsi.

Většinou soutěžili zástupci pěveckých sborů, ale nebylo to pravidlo. Svoje umění s kosou předvedl také známý archeolog Luděk Galuška. Šéf lhotského sboru mohl být s celým kláním spokojený.

„Sešlo se poměrně dost návštěvníků. Každý sbor se představil zhruba v patnáctiminutovém vystoupení. Po zpívání proběhlo sečení trávy. To bylo zajímavé tím, že tráva, která tam zůstala, byla vysoká. Hůř se sekala, to bylo pro diváky ještě atraktivnější, ale soutěžící se s tím poprali dobře. Závěr se protáhl volným zpíváním až do večera. Bylo to příjemné, všechno klaplo podle plánu,“ liboval si Petr Radoch.

Ceny pro nejlepší předával starosta obce Roman Tuháček. První místo byla tradiční cena – litr slivovice, kterou věnoval právě starosta Ostrožské Lhoty.