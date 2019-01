Uherské Hradiště - Staré knihy už nejdou na odbyt tolik jako dřív. Provozovatelé antikvariátů hlásí, že mají dlouhodobé problémy s nákupem i prodejem starších a použitých výtisků knih.

Ilustrační foto | Foto: Deník

V Uherském Hradišti donedávna fungoval pouze jediný antikvariát v druhém patře Domu knihy Portal na Masarykově náměstí. Obchod s použitou literaturou, který byl v provozu od devadesátých let, ale v brzké době ukončí svoji činnost právě kvůli nezájmu čtenářů.

„Antikvariát se ruší, protože se knihy neprodávají. Není tady taková nabídka jako ve velkých městech. Zároveň pro kupující je padesát korun za knihu také hodně. Problém je navíc v tom, že nám lidé nabízejí pořád stejné věci, které ve svých knihovnách mají z šedesátých až osmdesátých let,“ uvedla skladová účetní Domu knihy Marcela Řezníčková.

Dalším důvodem, proč provozování antikvariátů nevynáší velké zisky, je přehnané očekávání ze strany nakupujících. „Lidé si myslí, že na prodávání knih vydělají. Nosí nám knížky po pěti šesti kusech, občas se tu objeví i bezdomovci, kteří knihy vytahují z kontejneru,“ dodala Řezníčková.

I přes nevalný odbyt vznikl nedávno v Hradišti na Mariánském náměstí jeden antikvariát nový. Majitel, pro kterého je antikvariát jen doplňkem další obchodní činnosti, si ale velké iluze o výnosnosti jeho provozování nedělá.

„Zatím to moc nejde, antikvariát mě rozhodně neuživí. Z dnešního pohledu není jeho provozování žádny byznys, je to jen jakási služba, druh image. Mě živí jiné věci,“ potvrdil obchodník Stanislav Uhrovič. Stěžuje si také na nezájem mladých. „Byly doby, kdy mladí lidé v sedmdesátých osmdesátých letech chodili do antikvariátů i několikrát týdně a ptali se po dalších knihách,“ zavzpomínal Uhrovič.

Podobnou situaci zažili také v Uherském Brodě. Tam už nyní neexistuje antikvariát žádný. Místní antikvariát, který prodával knihy v devadesátých letech, je dávno zrušený. „Pamatuji si, že antikvariát tady byl, ale je to už alespoň deset patnáct let nazpět. Zrušili ho, asi to nebyl výnosný obchod,“ vzpomněla si zaměstnankyně brodské knihovny Věra Lovecká.

Petr Knepr