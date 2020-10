Souboj o vítězství odráží i rivalitu obou stran, které s největší pravděpodobností do společné koalice nepůjdou. Aby dosáhly potřebné většiny, tedy minimálně 23 mandátů, musí se spojit s dalšími stranami. V úvahu připadají Piráti a STAN, jež získaly po šesti křeslech a dále ODS s pěti mandáty. Do konečné podoby vládnoucí skupiny promluví také ČSSD se čtyřmi hlasy, a také SPD a koalice Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí se třemi křesly.

Otázníků je hodně

Jednání o budoucí podobě vládnoucí koalice začala bezprostředně po sobotním zveřejnění výsledků a pokračovala také v neděli. Jednání se mohou protáhnout až na několik dní. Otázek je hodně, velkou roli bude hrát téma stavby nové nemocnice.

Lídr vítězného hnutí ANO konkrétní posun v tvoření budoucí koalice v neděli po poledni nenastínil. „Máme za sebou jednání se čtyřmi stranami, které jsme avizovali, tedy s Piráty, ODS, ČSSD a Trikolórou. Dnes nás opět čekají další vyjednávání s těmito uskupeními, zatím stále debatujeme bez KDU a hnutí STAN,“ sdělil redakci Deníku Radim Holiš.

Zda jsou, nebo nejsou pro ANO lidovci koaličním partnerem, už v sobotu nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Budeme jednat se všemi stranami a budeme čekat, s čím do jednání lidovci přijdou. Teprve pak řekneme, jestli s nimi budeme pokračovat v jednání,“ vysvětlil.

Podle jeho slov výsledek jednání s partnery na konci víkendu neoznámí. „V neděli vpodvečer ještě hotovo nebude. Otazníků je dost, každý má spoustu poznámek a požadavků, začínáme se teprve sbližovat,“ dodal.

Domluva za zády

Na otázku, zda připouští variantu, že by se ostatní strany za jeho zády domluvily a obešly se bez hnutí ANO, kroutil hlavou. „To si nedokážu představit. Už jsme měli společná jednání a potkávali se při různých debatách. Politiku dělám úplně na základě jiných vztahů, než možná bývalo zvykem. Kdo se mnou bude chtít spolupracovat, u toho považuju podání ruky za tu správnou pojistku,“ řekl.

„Pokud to někdo nedodrží, ať to raději nedodrží teď, než potom při zásadním hlasování zastupitelstva o nějaké zásadní věci ve zlínském kraji,“ dodal lídr hnutí ANO Radim Holiš.

Druhou nejúspěšnější stranou se stali Piráti. Lídryně Hana Ančincová Deník informovala, že ANO bude první subjekt, se kterým se v neděli setkají. „Respektujeme vítěze voleb, první se sejdeme s hnutím ANO. Poslechneme si, jak to vidí oni, a buď s tím budeme souhlasit, nebo ne,“ řekla.

Nastínila, že jednat budou s ODS a sejdou se i s KDU a STAN. „Tam ale nemáme průnik ohledně nemocnice, takže nevím, jak moc plodné jednání to bude,“ připomněla Ančincová fakt, že Piráti nejsou pro stavbu nové nemocnice.

Koalice není cíl

Při jednání se budou držet svého volebního programu. „Slepě a nezbytně nutně do koalice vstupovat nebudeme. Koalice pro nás není konečný cíl, je to pouze prostředek k prosazování programu. Ten chceme prosazovat v co největší šíři, pouze za tohoto předpokladu do koalice vstoupíme,“ řekla Hana Ančincová.

Olga Sehnalová vedla k volbám ČSSD. Sociální demokraté mohou být se svými čtyřmi křesly významnou stranou k dotvoření koalice. Kterým směrem se jednání ubírají ale lídryně v neděli neprozradila. „Povolební jednání se teprve rozbíhají. Nezlobte se, ale v této fázi jejich průběh komentovat nebudu,“ odpověděla na dotaz Deníku.

Stručný byl ve své odpovědi také lídr hnutí STAN, kterého v neděli v podvečer teprve čekala debata s KDU-ČSL. „Už jsme jednali s ODS, po telefonu se bavíme s lídryní Pirátů. V pondělí budeme jednat s ANO. Teď je ještě velmi brzy na nějaké závěry,“ řekl redakci Petr Gazdík.

Neupřesnil, kterou cestou se ve vyjednávání vydávají. „ANO má představu o koalici, ve které ale my nejsme,“ nastínil pouze.

S lídrem KDU-ČSL Jiřím Čunkem, kterému se nepodařilo obhájit vítězství z předchozích voleb, ani s Lubomírem Traubem z ODS se redakci během neděle nepodařilo spojit.

Možné varianty

Vyjednávání budou pokračovat v pondělí. Na stole je mnoho teoretických variant.

Spiknutí malých stran? Premiér Andrej Babiš pro media uvedl, že koalice bez vítěze jsou spiknutím poražených. V několika krajích v republice se rýsují koalice bez ANO. Tato možnost teoreticky existuje také ve Zlínském kraji, kdy by se druzí lidovci spojili s blízkými STAN a ODS a pak už by stačila jen podpora buď sociálních demokratů, nebo Trikolóry.

Koalice bez ANO a KDU-ČSL

Poněkud divoká, ale teoreticky možná je varianta spojení Pirátů, STAN, ODS, ČSSD a koalice Trikolóra-Soukromníci-Nezávislí. V součtu by měli většinových 24 mandátů. Tím by do opozice odsunuli vítězné hnutí ANO i těsně druhou KDU-ČSL.

Politoložka Eva Lebedová vidí jako nejpravděpodobnější vznik koalice, která byla zveřejněná jako první. „Je to širší koalice ANO, Piráti ODS a ČSSD. Tedy všechny strany, které se shodovaly na postupu jak řešit projekt nemocnice. Koalice mohla být i užší, ale téma nemocnice tam hrálo velkou roli,“ uvedla odbornice z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Spojení dvou „soků“ ANO a KDU je podle ní otázkou, ale podle reakcí bezprostředně po volbách se to nezdá být reálné. „I když v politice se nedá vyloučit nic. Na druhou stranu podle toho, že jsou tu strany, které jsou proti výstavbě nemocnice, se zdá být vyloučené, že by KDU dala dohromady nějakou alternativní koalici,“ spekulovala.

Matematických modelů je spousta, ale do široké koalice se strany podle politoložky nepohrnou. „Čím má koalice více členů, tím problematičtější je držet shodné názory. Podle mého názoru je čtyřčlenná koalice maximální varianta, o kterou budou subjekty usilovat,“ uzavřela Eva Lebedová.