ANKETA/ Za co jsou vděční Lucie Redlová, Josef Holcman, Jiří Tkadlčík, Václava Dudová, Anna Fričarová a Bohumil Tesař? Přečtěte si jejich odpovědi

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Lucie Redlová, písničkářka, Valašské Meziříčí

Já jsem vděčná za základní věci, bez kterých to ovšem nejde: že jsem zdravá já i celá moje rodina (včetně fenky Dory). Že u nás není válka. Že mám střechu nad hlavou a každý den teplé jídlo, i že se mi podařilo vytáhnout na přechod mé oblíbené Malé Fatry nejprve mého mladšího bratra a pak dvě kamarádky, se kterými se známe přes 20 let. Krásné výlety!

Josef Holcman, spisovatel a právník, Zlín

Jsem vděčný za to, že mám vedle sebe svoji ženu Jitku, i za to, že nás chlapy vyšňořila na jízdu králů v Kyjově, i za to, že jsme na 32 koních proběhli městem a nikomu se nic nestalo.

Jiří Tkadlčík, strongman, Přerov

Nejvíce si vážím toho, že jsem měl tu možnost jedenáctkrát si zazávodit všude možně po celém světě a poznat nové kamarády. A hlavně jsem se tentokrát ani jednou nezranil. První místa jsou určitě fajn, ale na tom nejdůležitějším prvním místě je zdraví.

Václava Dudová, řeholnice, Velehrad

Jsem vděčná za svou víru, za život, že jsem se dožila svých 76 let věku, že jsem se dožila výročí 100 let od smrti arcibiskupa Stojana, za zdraví své i všech, které mám kolem sebe.

Anna Fričarová, seniorka, Zábřeh

Jsem vděčná za to, že jsem ve svém věku ještě soběstačná, že můžu žít ve svém domě. A že mám kolem sebe dobré lidi a přátele, kteří mě mají rádi a kdykoli mi pomohou, když potřebuji.

Bohumil Tesař, senior Šumperk

Vděčný mohu být za to, že se rodina zdravotně drží. A také, že jakž takž vyžiji z důchodu a nemusí chodit pro dávky. I když mě zlobí ceny v obchodech. Jednou týdně chodíme nakupovat pořád stejné zboží a nárůst cen je ve stovkách korun.