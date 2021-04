Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Foto v roce 2020.Zdroj: se souhlasem Stanislava BlahyMiloš Zeman je člověk, který se netají svou přízní k Rusku. Naše vztahy s Ruskem jsou ale nyní na bodu mrazu.

Očekávám jeho projev s napětím a pevně doufám, že nezapomene na to, že je český prezident a měl by hájit české zájmy a národ.

Jiří Růžička, starosta Vsetína

Starosta Vsetína Jiří Růžička.Zdroj: archiv KDU-ČSL VsetínOd nedělního projevu pana prezidenta nečekám už vlastně vůbec nic.

Jeho vyjádření bych očekával mnohem dřív, než až za týden po tak šokujících informacích. Svým mlčením již v podstatě mnohé řekl.

Rudolf Seifert, starosta Holešova

Seifert Rudolf , STANZdroj: Deník/Nataša BudačováPan prezident se měl k situaci vyjádřit hned.

Ne reagovat až za týden, během kterého každá země provede několik diplomatických kroků. Buď měl dát jasně najevo, že je Rusofil nebo to vyvrátit a podpořit plně naši politiku.

Neočekávám od projevu pana prezidenta nic dobrého. V posledních letech příliš nepodporuje naši suverenitu.

Z naší zahraniční politiky začínám být po posledním rozhodnutí ministra Kulhánka o vyhoštění několika desítek diplomatů potěšen.

Byli jsme schopni adekvátně reagovat a ukázali jsme, že se dokážeme postavit Rusku.

Jiří Korec (ANO) , primátor města Zlína

Zlínský primátor Jiří KorecZdroj: Deník / Jan KarásekMyslím si, že pan prezident potvrdí, že pokud jsou zprávy bezpečnostních zpravodajských služeb pravdivé, tak že Rusko opravdu zasahovalo do vnitřních věcí České republiky, což je nepřípustné a proto následující kroky ČR jsou adekvátní.

Zároveň si však myslím, že bude spekulovat nad relevantností těchto zpráv od našich bezpečnostních služeb, jak to již v minulosti několikrát udělal.

Diskuze nad důvěryhodností je to poslední, co aktuálně potřebujeme a logicky to nejspíše vyvolá další negativní reakce.