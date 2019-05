Zhruba čtyřicetiminutového setkání, které organizovaly občanské iniciativy Studenti pro Hradiště a Milion chvilek pro demokracii, se nakonec účastnilo na pět stovek lidí.

Manifestaci zahájil písničkář Ziggy Horváth legendární písní Karla Kryla Bratříčku zavírej vrátka.

Následovaly krátké proslovy Karla Tafta, Zuzany Van Damme, pozdrav Michala Stránského a zamyšlení někdejšího studenta Gymnázia v Uherském Hradišti Václava Janíka, nyní studenta Právnické fakulty v Praze.

„V mé vizi budoucnosti demokratická společnost nesmí stát na principu vůdců, ale na širších platformách občansky aktivních lidí, které ze svých řad generují lídry různých názorových proudů,“ uvedl Václav Janík s tím, že těmi platformami budou demokratické strany.

Doufá rovněž v to, že i společenská kultura bude jiná, kdy bude společnost schopna dialogu s názorovými oponenty.

„Že si přestaneme nadávat do kaváren, koblihářů a podobných blbostí, ale budeme se snažit chápat rozdíly v chápání světa druhých. A nebudeme pořád jen zamčení ve svých sociálních bublinách, protože každý z nás má pro své názory nějaké důvody. Nesouhlasit s nimi je jednoduché, ale pochopit jádro něčího názoru vyžaduje empatii a trpělivost a někdy i ústupek,“ poznamenal student. A právě o tom je podle smysl demokracie.

„Jsem si vědom, že to, co jsem dnes přednesl, je trochu naivní, ale vize nemůžou být příliš přízemní, protože pak by nás nenutily se někam posunout,“ dokončil za bouřlivého potlesku Václav Janík svou krátkou pozitivní vizi budoucnosti.

Poté následovaly další songy Ziggyho Horvátha a na zazněla do bubnování dešťových kapek státní hymna. Následně mohli lidé podepsat petici Za slušného premiéra a slušnou vládu.