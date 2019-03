Získala si totiž sympatie diváků ČT D, kteří ji zvolili Ámosem sympaťákem.

To ale nebylo všechno, získala také titul Ámos matikář.

Pavlína Strýčková učí na kunovické základní škole čtyři roky, jedná se o její vůbec první učitelskou štaci. Její aprobací je matematika a tělesná výchova.

O své nejoblíbenější učitelce její žáci prozradili: „Žádný z učitelů není tak skvělý, obětavý a zábavný, jako právě ten náš, vlastně ta naše. Často přichází s novými nápady, a i když je někdy tajemná jako „x“ v rovnici, vždy nás mile překvapí. Je to učitelka, se kterou i to nejtěžší učivo zvládneme levou zadní a ještě i s úsměvem. Svoji energii a pozitivní náladu přenáší do našich hodin vrchovatou měrou. Vždy dokáže pomoci a nabídnout řešení. Pokud potřebujeme, najde si na nás vždy čas. Vyslechne nás a je jedno, zda se jedná o problém školní, či osobní.“

Bouřlivá atmosféra

Finále ankety v Praze mělo už tradičně bouřlivou atmosféru.

Moderátor soutěžního klání, známý tanečník a choreograf Jan Onder, hned při úvodní znělce roztančil celé hlediště i jeviště.

„Jsem rád, že můžeme ukázat, že v našich školách učí bezvadní učitelé, kteří umí žáky nejen učit a motivovat, ale i bavit,“ řekl zakladatel ankety a současný školní ombudsman Slávek Hrzal.

Ministr školství Robert Plaga všem finalistům poděkoval za skvělou práci. Učitele, kteří zvítězili v krajských kolech ankety Zlatý Ámos, přijal prezident republiky Miloš Zeman.

Z původně půlhodinového setkání se stala více než hodinová debata o současných problémech školství. Miloše Zemana zajímalo, co si skutečná elita národa, jak přítomné učitele nazval, myslí o odměňování pedagogů a také o výuce moderních dějin.

V roce 2013 zazářila coby vítězka krajského i celorepublikového finále soutěže Zlatý Ámos Růžena Hlůšková také učitelka z kunovické ZŠ U Pálenice. O dva roky dříve se do finále probojovala Ivana Bartoňová ze ZŠ a ZUŠ Strání.