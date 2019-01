STARÉ MĚSTO - Žijící příbuzné své babičky se před několika měsíci rozhodla najít osmdesátiletá Američanka s kořeny na Slovácku. O pomoc zprostředkovaně požádala jalubského starostu Karla Malovaného.

Babička Američanky Adéla Horehleďová (druhá zprava dole) se svými rodiči a sourozenci. | Foto: DENÍK/archiv

Ten se zachoval vstřícně a vzdálenou rodinu Američanky se snaží hledat ve Starém Městě, kam přes sto let staré pokrevní pouto seniorky sahá.

„U Američanky jménem Sheryl rozené Petrak uklízí paní z Ostravy, která má přízeň v Jalubí. Přes ni mě cizinka kontaktovala a já jsem s pomocí souhlasil. Je to vůbec poprvé, co se někdo ze zahraničí obrátil na radnici s takovou prosbou,“ zmínil jalubský starosta.

Babička Američanky pocházela ze sedmi dětí dvou otců. Žíjící příbuzní nesou příjmení Horehleď, nebo Adamík. Hledání je však těžší, než by se mohlo na první pohled zdát. „Objezdil jsem několik staroměstských rodin Adamíků a Horehleďů. Na vzdálenou rodinu Američanky jsem ale nenarazil. Dal jsem proto výzvu i do staroměstského zpravodaje a doufám, že se někdo třeba ozve,“ dodal Malovaný, kterému zatím moc nepomohla ani část rodokmenu Staroměšťanů.