Skupinka amerických turistů se jmény po předcích, jejichž vlastí byly kdysi Čechy a Morava, vyrazila na prohlídku buchlovického zámku, velehradské baziliky a v nedalekém Zlechově zamířila také do Vinařství Jakubík.

Stejné příjmení, i když bez příbuzenských vazeb, totiž kdysi do vyhlášené zlechovské vinařské rodiny nasměrovalo organizátorku amerických zájezdů potomků rodáků René Valek, za svobodna Jakubik. Od té doby mají výpravy z Texasu zastávku ve Zlechově u Uherského Hradiště.

„Včera jsme přijeli na Moravu, kde jsme navštívili farmu v Podhradí u Luhačovic. Dneska jsme měli na programu prohlídku zámku a parku v Buchlovicích, pak následovala návštěva Velehradu s bazilikou. Zítra odjíždíme do oblasti Frenštátu pod Radhoštěm, odkud mířila po roce 1900 největší vlna emigrace do USA. Nejvíce do Texasu. Řada z těch, kteří v Texasu žijí, jsou potomci přistěhovalců právě z Valašska.

Mnoho z nich už v zemi svých předků několikrát bylo, ale stále se sem jezdí podívat noví potomci přistěhovalců z bývalých rakousko-uherských Čech, Moravy i Slezska,“ říká průvodkyně výpravy Lenka Galářová.

Národní pouť na Velehradě: pláštěnky, rej krojů a tisíce lidí. Podívejte se

Jedním z těch, kdo do České republiky jezdí pravidelně, je čtyřiašedesátiletý lékař, anesteziolog Timothy Valek. Žije v texaském městě Ennis, které leží 40 kilometrů jižně od Dallasu, a bere s sebou i sou ženu René. Rád se vrací také do zlechovského vinařství, které ještě za socialismu začal budoval František Jakubík a nyní v tradici pokračuje jeho nejstarší syn Břetislav.

„S Timothym si rozumíme i proto, že má k vínu blízko, tak jako já. A to nás také před lety sblížilo,“ přiznává Břetislav Jakubík.

Timothy Valek má rodinné vinařství v Kalifornii, 120 kilometrů severovýchodně od San Francisca. Podobně jako Vinařství Jakubík, vyprodukuje kolem 60 tisíc lahví ročně. Vyrábí víno z odrůd Chardonay, Sauvignon, Merlot a dalších.

„Moji předci z otcovy strany se přestěhovali do USA kolem roku 1902, byli z Příluků a Provodova. Z matčiny strany mají předkové kořeny v Písku a v Táboře,“ vysvětluje Timothy Valek.

Netají, že mu moc chutnají suchá moravská vína. Suchá vína ostatně vyrábí také v Kalifornii.

„Za čtvrt roku odcházím do důchodu a uvažuji o tom, že pak budu žít alespoň jeden měsíc v roce v kraji svých předků a poznávat ho i prostřednictvím vína,“ naznačuje Timothy Válek. „Velmi rád tě u mě ve vinařství přivítám,“ pozvedává s úsměvem číši nad hlavou Břetislav Jakubík.