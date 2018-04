Aktivní zálohy budou cvičit v brodské Zbrojovce

Do cvičení aktivních záloh Armády České republiky se zapojí i Uherský Brod. Ve dnech 18. až 20. dubna se uskuteční rovněž v areálu České zbrojovky.

Aktivní zálohy. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

V rámci cvičení pěší roty bude při výcviku použita cvičná a imitační munice. V té době se budou ozývat výstřely z ručních zbraní (ve středu a čtvrtek do 22.00 hodin, v pátek do 12.00 hodin – pozn. aut.), a to jen v areálu České zbrojovky.

Mimo prostory brodské společnosti zabývající se výrobou zbraní se bude pohybovat vyšší počet vojáků a vojenské techniky pouze při přesunech, a to nejčastěji v ulici Dolní, Brodská a Pod Valy.