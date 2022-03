„To, co se děje ve světě, nás hluboce mrzí a jsme proti agresi. Máme za sebou více než 80 let tradice letecké výroby, kdy v průběhu těchto let naše společnost vystřídala několik majitelů. Aktuálně je jím ruský vlastník (jiný, než uvádí média), čímž se pro nás, jako společnost, nejspíše spousta věcí změní, ale my sami nevíme, jaké dopady to bude mít, a proto zatím nedokážeme odpovědět na otázky, které jsou nám pokládány,“ píše se v prohlášení šéfů kunovické letecké fabriky.