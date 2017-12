Adventní plavba na lodi Noe: trenýrková teplota a čert s Mikulášem na laně

FOTOGALERIE / Bude tam chladno. To je první věc, která mě napadá, když se připravuju na vánoční plavbu s kaprem Karlem.

Kapitán Jan Šulc a jeho žena Jana i se svým bratrem se rozhodli, že je škoda nevyužít nezamrzlé řeky Moravy, a tak letos připravili svatomartinské plavby, mikulášské plavby a o třetím adventním víkendu cesty s kaprem Karlem.

Většiny těchto akcí se účastní podle jejich slov rodiny s dětmi.

"Je to pro něco nového. Lidé se zastaví, na hodinu a půl se odreagují a nemyslí na to, co všechno ještě musí zařídit. Většinou k nám míří rodiny s dětmi a jejich prarodiče," prozrazuje Jan Šulc.

Loď Noe, se kterou teď brázdí Moravu, má ukotvenou na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti. Jinak jsou jejich domovským přístavem Vnorovy, ale Baťův kanál je teď nesplavný.

"Jestli loď zazimuju, nebo s ní v zimě vyjedu, nás vyjde skoro nastejno. Hlavním rozdíl je v tom, že se na zimní plavby musíme připravit více dopředu," usmívá se kapitán.

Slanění mikulášské družiny

Přiznává, že na lodi museli začít topit už v 11 dopoledne, aby na ní bylo ve dvě odpoledne, kdy na první cestu vyplouvají, dokonale teplo. A to skutečně je.

Takzvaná trenýrková teplota v kajutě pro téměř 60 lidí mě naprosto odzbrojuje společně s mými obavami, že bude zima.

Sobotní vyprodaná plavba veze zájemce směrem na Jarošov, kde se ale loď otáčí a míří přes Svatojiřské nábřeží do Kunovic.

Během hodiny a půl, kterou lidé na plavidle stráví, se na blížící se Vánoce naladí především zpěvem koled. Nudit návštěvníky rozhodně nenechá kapitánova žena Jana, které je všude plno.

"Když jsme jeli pod Moravním mostem při Mikulášských plavbách, skončila nám na lodi celá mikulášská družina," vzpomíná Jana Šulcová. Její bratr polohlasem jen pro dospělé dodává, že na loď slanili, protože byli už posilnění alkoholem.

Investice jako do luxusnějšího domu

K příjemné atmosféře během cesty přispívá punč a svařák nebo zvuk kytary, na kterou Jana Šulcová doprovází zpěv koled, a také několik krabiček cukroví, které si lidé přinesli s sebou. Mnozí tady totiž nejsou poprvé a jiní dorazili na doporučení známých.

"My jsme právě ten druhý případ. Kamarádi tu byli už loni a moc se jim tu líbilo, proto jsme letos vyrazili s nimi," pochvalují si manželé Štěrbovi, kteří na loď přišli se dvěma dětmi.

Loď se po hladině pohybuje spíše pomaleji, uvnitř skoro není poznat, že plujete.

"Maximální rychlost lodi je 13 kilometrů za hodinu, v zimě ale jezdíme osm až deset," pokyvuje hlavou kapitán. L

Loď Noe si pořizovali před dvěma roky s tím, že by ji právě chtěli využít i v zimě, proto má zateplenou kabinu a okna.

"Je to investice jako do luxusnějšího rodinného domu," dodává Jan Šulc.