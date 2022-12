V historických staveních skanzenu se návštěvníci kouknou na předení na kolovratu, draní peří i na ukázky adventních zvyků a obyčejů. Dospělí i děti se tu setkají tváří v tvář s nadpozemskými bytostmi, které malé klučiny a holčičky buď postraší, nebo je třeba obdarují.

K těm laskavým bude patřit bělovlasý světec Mikuláš s andělem, k těm velmi originálním to budou čerti, kteří nehodným dětem budou vyhrožovat, že je seberou do pytle a odnesou si je do pekla. Děsivé scény nebudou čekat návštěvníky při setkání s bíle oděnými a pomoučenými Luckami či svatou Barborou.