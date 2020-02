Stalo se již tradicí, že koncerty pořádané v chrámu Páně svaté Anny v Huštěnovicích, jsou pořádány k nějaké příležitosti. Koncert, který se uskutečnil o čtvrté únorové neděli odpoledne, byl za účasti pátera Miroslava Suchomela uspořádán při příležitosti blížícího se Adoračního dne farnosti.

POCTA ROKU BIBLE. Kostele sv. Anny zněly v neděli písně duchovní i lidové. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„V naší farnosti byl stanoven na 27. února, kdy bude vystavena Nejsvětější svátost nejméně na šest hodin. Udělejte si čas a zařaďte si už dnes adoraci do svého programu a přijděte třeba jen na malou chvíli. Modlitba je přesně to, co naší farnosti schází! Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává,“ řekla úvodem koncertu huštěnovická farnice Petra Valentová.