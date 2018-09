Absolventům Cambridgeských zkoušek potřásl pravicí i Václav Klaus mladší

Základní škola UNESCO se řadí svou charakteristikou výuky mezi exkluzivní vzdělávací instituce s rozšířeným vzděláváním v oblasti cizích jazyků. A protože svou snahu zacílila na posílení kvality výuky, podařilo se jí po tříleté kandidatuře do prestižního mezinárodního programu Cambridge English Schools stát se jeho součástí.

Pro školu samotnou je to obrovský posun. V pořadí jde o čtvrtou školu v České republice, která byla do programu zařazena. Důkazem toho jsou i desítky úspěšných studentů, kteří v úterý 18. září v 15.30 na hradišťské Redutě převzali certifikát jazykových zkoušek a gratulaci od starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy. On sám je bývalým žákem Základní školy UNESCO. Znalost jazyků je podle něj brána do světa.

„Samozřejmě to není jen o cestování. Je to taky o povolání. A já bych rád dnešním absolventům ze srdce přál, aby měli kde navázat. Protože velmi dobré základy již mají, teď je otázkou, jak s nimi naloží. Byl bych taky rád, kdyby neustrnuli, neboť když má žák základní školy znalosti na úrovni středoškolské maturity, težko se hledá způsob, jak se posouvat dál,“ zaznělo z úst starosty Stanislava Blahy. Přání spjaté s poselstvím žákům přivezl i vzácný host, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václav Klaus mladší.

„Škola a kvalita výuky je především o lidech. V České republice je čím dál méně škol a jejich ředitelů, kteří se opravdu snaží tu svou instituci vyzdvihnout na pomyslný maják vzdělanosti, proto jsem velice rád za dnešní pozvání. Rád bych také poznamenal, že umět dobře anglicky ještě neznamená vést šťastný život. Je zapotřebí k němu přidat něco navíc, ačkoliv znalost jazyka poslouží jako berlička, neboť je naše země malá. A my potřebujeme komunikovat se světem,“ pronesl s uznáním Václav Klaus mladší, který se do sálu Reduty ještě vrátí, aby věnoval svůj čas tématické besedě s otázkou Co lze zachránit z českého školství?. Ta se uskuteční v 17.30.

Autorka: Lucie Tučková