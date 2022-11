Ve své řeči se nevyhnul ani tématu chátrající věznice v centru metropole Slovácka.

„O brutalitě někdejšího režimu v Hradišti víme své. Její největší memento – nechvalně proslulá věznice, stále stojí v srdci našeho města,“ řekl Stanislav Blaha.

Dodal také, že už se pracuje na tom, aby byl někdejší kriminál zrekonstruován a otevřen jako místo, které bude připomínat, co se tam dělo.

Tento kostel stál kdysi uprostřed vesnice, dětské hroby někdo udržuje

„Více než třicet let po revoluci se totiž začínají ozývat hlasy, které zpochybňují a relativizují režim, který tady před rokem 1989 byl, a dokonce i hlasy které zpochybňují to, co se děje na Ukrajině. I kvůli nim je potřeba věznici znovu otevřít. Abychom uchovali co nejvíc z její původní podoby. Vy kdo jste tam někdy byli, víte, že z jejich zdí stále dýchá krutost a děs,“ dodal starosta.

O hudební i pěvecký doprovod s písněmi od Karla Kryla či Marty Kubišové, se na Mariánském náměstí postaral Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uherské Hradiště VIVA LA MUSICA.