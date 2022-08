Conceição přitom zůstal v rodné Brazílii, byl však ostražitý a snažil se být pro strážce zákona neviditelný. Jenže po osmnácti letech nejspíš polevil v opatrnosti, nebo měl prostě jen smůlu. Muže při vystupování z auta totiž zachytil fotoaparát společnosti Google. Tento snímek se pak zobrazil v aplikaci Mapy, která patří technologickému gigantovi. To brazilské vyšetřovatele přivedlo znovu na stopu.

Před 40 lety zmizela ze zastávky, našli ji ubodanou. Teď případ vyřešili

Policie v Riu neváhala. Nejdříve agenti zpravodajské služby vytipovali možné místo, kde se kriminálník nachází. Vše ukazovalo na místní čtvrť Realengo. Poté se do oblasti vydal pozorovací tým, který měl za úkol potvrdit, že se zde muž skutečně vyskytuje. Při pozorování se mu podařilo získat další fotografii Conceiçãa vystupujícího z toho samého stříbrného vozidla. Pak už bylo snadné, aby ho kriminalisté dopadli. „Zatčení proběhlo bez přestřelky a jakéhokoliv rizika pro obyvatele čtvrti,“ citoval server Unilad vyjádření policejního velitele Cláudia Vieiry de Campose pro místní média.

Muž, který dlouho prchal před zákonem, tak na několik let skončí za mřížemi v brazilském vězení.

Zločinci versus Mapy Google

Letos to nebyl první případ, kdy aplikace Mapy Google pomohla s vypátráním dlouho hledaného kriminálníka. V lednu za podobných okolností policisté zatkli italského mafiánského bosse.

Gioacchino Gammino byl odsouzený vrah a jeden z nejhledanějších gangsterů. Před zákonem utíkal celých dvacet let.

Deset let unikal před zákonem. Nyní mafiána dopadli díky snímku na Google Maps

Zločince zachytila kamera před obchodem s ovocem a zeleninou ve španělském městě Galapagar. Jeho totožnost pak definitivně potvrdila facebooková stránka dnes již zavřené restaurace, kde Gammino pracoval jako kuchař. Prozradila ho hlavně jizva na tváři, podle níž ho kriminalisté jednoznačně poznali.

Není to ale tak, že by policisté celé dny vysedávali u aplikace značky Google a prohledávali snímky. „Netrávíme celé dny procházením snímků z map na internetu, abychom vypátrali uprchlíky. Proběhlo mnoho předchozích a dlouhých vyšetřování, která nás zavedla do Španělska. Byli jsme na dobré cestě a Mapy Google nám pomohly potvrdit naše domněnky,“ vysvětlil deníku The Guardian vedoucí vyšetřování mafiánova pobytu Francesco Lo Voi.