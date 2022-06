Dům hrůzy. Takovou přezdívku si vysloužilo obydlí britských manželů Freda a Rose Westových. V domě se totiž dlouhá léta odehrával jen stěží představitelný horor. Manželé, oba sexuální devianti, ve svém domě brutálně znásilňovali své děti a několik jich také zavraždili, stejně tak i dívky z ulice. Ty buď unesli, nebo je nalákali na práci chůvy. Westovi unikali spravedlnosti přes dvacet let, a to přesto, že byli několikrát obviněni ze sexuálního napadení. Poslední oběť zavraždili v roce 1987, jejich zločiny se provalily v roce 1992.

„Fred West byl nakonec obviněn z dvanácti vražd, byť existuje podezření, že s manželkou unesl, mučil, sexuálně napadl a zabil i další dívky. Třiapadesátiletý Fred ovšem spáchal ve vazbě sebevraždu, tedy ještě předtím, než začal proces. Mnohá tajemství si tak vzal do hrobu. Jeho manželka Rosemary, známá jako Rose, byla v listopadu 1995 odsouzena za deset vražd,“ napsala stanice CNN.

Rose Westová stále žije ve věznici v britském Flocktonu. A ve vězení také zemře. Byť svou vinu nikdy nepřiznala, a stejně tak odmítla poskytnout k případu jakékoliv informace, podle výpovědí svědků se dokonce v některých chvílích chovala hůře, než její manžel. Například ho naváděla a pomáhala mu znásilňovat jejich dcery.

Právě to, co Westovi prováděli svým dětem, bylo na případu to nejhorší. Mezi zavražděnými byli Charmaine Westová, osmiletá nevlastní dcera z prvního manželství Freda Westa, její matka Catherina Rena Costellová a také šestnáctiletá Heather Westová, nejstarší společné dítě Freda a Rose. Právě Heather byla zřejmě poslední obětí páru. A byla to vražda této dívky, která nakonec dovedla policii k objevení znetvořených těl ostatních obětí na čtyřech různých místech.

Peklo v karavanu

Sériový vrah Fred West se narodil v roce 1941 na anglickém venkově do chudé rodiny. Jeho otec byl násilník, a chlapec zřejmě již od útlého věku zažíval bití. Brzy se i u něj projevily násilnické sklony. Škola mu nešla, spolužáci jej příliš rádi neměli. Jediný, kdo se ho celý život zastával, byla matka. To se ovšem změnilo, když Freda obvinila třináctiletá sestra z pravidelného znásilňování. Před policisty se sice matka postavila na stranu syna, ovšem poté, když jeho sestra odmítla svědčit u soudu a Fred byl zproštěn veškerých obvinění, jeho rodina už s ním nechtěla mít cokoliv společného.

V roce 1962 se Fred West dal dohromady se svojí první manželkou Catherine Bernadette Costellovou, známou jako Rena. Mladá žena byla v té době těhotná, čekala nemanželské dítě s asijským řidičem autobusu. Když se dcera Charmaine narodila, pár se přestěhoval do Glasgow. Zakrátko poté Rena porodila první společné dítě, dceru Anne Marie.

S párem byly nejčastěji v kontaktu dvě ženy, chůva dívek Isa McNeillová, žijící v sousedství, a její kamarádka, šestnáctiletá Anne McFallová. Když se později rozhodli Fred s Renou přestěhovat, a žít v karavanu, Isa i Anne jeli s nimi. Už tehdy se v domácnosti Westových roztočila spirála násilí. Fred mlátil nejen svou ženu, ale i Isu a Anne, často si vyléval zlost také na malé Charmaine, kterou brzy začal i sexuálně zneužívat.

Hrůzy v karavanu brzy přerostly do takových rozměrů, že Rena zavolala svému bývalému milenci Johnu McLachlanovi, aby ji zachránil. „Plán byl takový, že McLachlan přijede v tajnosti a všechny ženy i děti odveze. Jenže Anna McFallová, která v té době s Fredem Westem otěhotněla, mu vše prozradila. West reagoval rozzuřeně. S McLachlanem nakonec odjely pouze Rena a bývalá chůva Isa, zatímco děti Charmaine, Anne Marie i těhotná Anna zůstaly s Westem,“ popisuje situaci list Herald Scotland.

Anna McFallová se krátce poté stala Westovou první obětí. Přesné okolnosti její smrti dodnes nejsou známy. West svou milenku zavraždil, když byla v osmém měsíci těhotenství. Okolí tvrdil, že od něho odešla. Když se po dvaceti letech provalily veškeré Westovy zločiny, přiznal se i k její vraždě, prozradil místo, kde ukryl tělo, ale trval na tom, že ji zabil v afektu při hádce. To, v jakém stavu její ostatky byly, ovšem naznačuje něco zcela jiného. Zdá se totiž, že měla svázané ruce. Po vraždě její tělo navíc West znetvořil, vyřezal několik kostí i nenarozené dítě.

Když se zlo potká se zlem

Zhruba měsíc poté, co zmizela Anna McFallová, se k Westovi překvapivě vrátila jeho první žena Rena. Westa měla navzdory všemu ráda a také chtěla dohlédnout na své děti. Jejich vztah byl ovšem turbulentní, Rena propadla alkoholu, a tak střídavě s Westem žila a odjížděla pryč.

Násilník se pak v roce 1969 potkal s tehdy patnáctiletou Rosemary Lettsovou, známou pouze jako Rose. Bylo to osudové setkání, které pro mnoho lidí v budoucnu znamenalo rozsudek smrti. Rose se do staršího Freda zamilovala. I přes jejich nesouhlas, odešla od svých rodičů, přičemž i pro ni to do jisté míry bylo vysvobození. I ji otec po celá léta sexuálně zneužíval. Rose však byla nejen oběť. Měla podobně sadistickou povahu jako Fred. Jak řekla pro CNN autorka knihy o Westových Rose West: The Making of a Monster, kriminoložka Jane Carterová Woodrowová, Rose a Fred se jednoduše našli. „Na první pohled vypadali jako úplně obyčejný pár. Jejich hrůzné činy pramenily z dětství. Oba byli vystaveni incestu, oba byli zneužíváni a týráni. Když se potkali, byla to ta nejhorší možná kombinace,“ vyjádřila se Carterová.

S tím, že se ve Fredovi a Rose potkal ďábel s ďáblem, souhlasí i právník Leo Goatley, který byl přidělen k obhajobě Rose Westové. „Není pochyb, že Fred West byl sadista, voyer, sériový vrah a psychopat s velmi zvrhlými sexuálními představami. A Rose Westová byla jeho ochotným učněm. Byla jako Jekyll a Hyde. Dokázala projevit naprosto otřesnou zuřivost. Její hněv možná dokonce předčil míru sadistického jednání Freda Westa. Oni dva představovali opravdu toxický, hrozivý koktejl,“ uvedl Goatley.

Rose brzy Westovi porodila dceru Heather, a začala "pečovat" o dívky Charmaine a Marie Ann. Její "péče" se nesla ve znamení každodenního psychického i fyzického týrání a mučení dětí. Osmiletá Charmaine se snažila Rose odporovat, tím víc ji ale proti sobě popudila. Když byl Fred nakrátko ve vězení za krádež, Rose Charmaine zavraždila a sousedům začala tvrdit, že ji odvezla její biologická matka. Když byl Fred propuštěn z vězení, svou nevlastní dceru v tichosti pohřbil.

Když se pak o rok později vrátila její biologická matka Rena, West ji uškrtil.

Snímek pořízený uvnitř domu Freda a Rose Westových v Glouchesteru na adrese Cromwell Street 25Zdroj: Profimedia

Znásilněná chůva

Když v roce 1972 dosáhla Rosemary osmnácti let, s Westem se vzali. Později se přestěhovali do domku na Cromwell Street 25 v Glouchesteru, který se stal dějištěm dalších zločinů. Rose se začala za podpory manžela brzy věnovat prostituci. Mezi klienty se dokonce zařadil i její vlastní otec, který se rozhodl s Westem spřátelit a společně si otevřeli kavárnu. Ta ale brzy zkrachovala. Fred West se někdy přidal k manželce a jejím klientům, jindy je pozoroval přes díry ve zdech.

Rose postupně přivedla na svět několik dětí, a ty společně s manželem krutě bili, a dívky od určitého věku (většinou od sedmi, osmi let) i znásilňovali. Společně brutálně znásilnili i jednu z chův dívek, sedmnáctiletou Caroline Owensovou. Caroline brutální napadení ještě přežila, dokonce se jí nakonec podařilo uniknout a svěřit se matce, která zavolala policii. Jenže když začalo vyšetřování, Caroline byla tím, co prožila, natolik zahanbená, že odmítla vypovídat. Soud bez dalších důkazů Westovi osvobodil a sedmnáctiletá dívka po vyslechnutí verdiktu spáchala sebevraždu.

Je možné, že právě násilí, které vykonali manželé na Caroline, je povzbudilo, aby svou pozornost začali směřovat kromě svých vlastních dcer i k cizím dívkám. Oběma zvrhlíkům už nestačilo spát s kunčafty z Rosina podnikání, ani znásilňovat vlastní děti. Nově se jejich oběťmi staly dívky, které buď nalákaly k sobě do podnájmu, nebo jednoduše unesli v autě z ulice. „Manželé společně mučili, znásilnili a zavraždili stále přesně neznámý počet dívek,“ napsala BBC.

V zahradě či sklepě domku Westových v Cromwell Street bylo v devadesátých letech nalezeno osm těl dívek ve věku 15 až 21 let. Je ovšem pravděpodobné, že vražd bylo více, akorát se detektivům nepodařilo najít ostatky.

Rodinný vtip

Poslední prokázanou obětí páru se stala nejstarší společná dcera Heather. Ta zmizela v roce 1987. Fred West svou dceru za pomoci Rose Westové téměř celý život bil a znásilňoval. Její vlastní matka se bavila tím, když svou dceru přivázala k nábytku a dívala se, jak se na ní její otec uspokojuje. Čím byla Heather starší, tím víc snila o útěku. Tím si ale podepsala rozsudek smrti. „Na rozdíl od ostatních obětí, které byly zabity pro sexuální uspokojení, byla Heather zavražděna, protože představovala pro manžele hrozbu. Před spolužáky začala mluvit o tom, jak Fred zneužívá ji i ostatní děti, a taktéž jim řekla, že plánuje útěk,“ vyjádřila se kriminoložka Carter Woodrowová.

Jenže jedna ze spolužaček o všem promluvila doma, a jelikož byl její otec přítel Westových, vše Fredovi řekl. Ten svou dceru nejdříve začal bedlivě sledovat, pak se ale s manželkou rozhodli, že se jí raději zbaví. „Heather zmizela 19. června 1987. Její zmizení ovšem nikdo oficiálně nenahlásil,“ píše CNN.

Před přáteli Westovi tvrdili, že jejich dcera skutečně utekla. Doma ovšem mluvili jinak. Jak později vypověděly přeživší děti Westových, jejich otec prý často žertoval o tom, že pokud se budou chovat špatně, skončí pohřbeni na dvoře jako jejich starší sestra. Tato rodinná "hláška" nakonec přispěla k tomu, že Westovi o několik let později konečně skončili v poutech.

Policie prohledává dům masového vraha Freda Westa.Zdroj: ČTK/AP/Martyn Hayhow

"Budu na tebe čekat"

Hrůzy v domácnosti Westových skončily před třiceti lety na jaře 1992. West tehdy poprvé znásilnil jednu ze svých mladších dcer, třináctiletou Louise. Ta se sice svěřila své matce Rose, ovšem její reakce byla děsivá. „To je dobře, koledovala sis o to,“ řekla matka plačící a krvácející dceři.

Když ji její otec znásilnil v následujících týdnech ještě několikrát, a to už tomu Rose i přímo přihlížela, sebrala Louise odvahu, jakou se zatím podařilo projevit pouze jen její starší sestře Heather a svěřila se spolužačce. Tentokrát se ale konečně daly věci do pohybu. Spolužačka to sdělila své matce a ta anonymně udala Freda i Rose policistům.

Když se trénovanému důstojníkovi podařilo rozmluvit Louise, vše popsala do nejmenších detailů. Westovým byly odebrány všechny děti. Navzdory tomu se ale zdálo, že možná manželé opět spravedlnosti proklouznou mezi prsty. Ostatní vyděšené děti, zřejmě trpící Stockholmským syndromem, veškeré krutosti ze strany rodičů popřely a odmítly vypovídat. Manželé tak zůstali na svobodě. Zasáhla ale náhoda. To, co odstartovalo hlubší vyšetřování, byla situace, když si jeden z detektivů náhodně vyslechl konverzaci mezi dětmi a sociálními pracovníky. Detektiv Con Hazel Savage totiž zaslechl, jak děti říkají sociálním pracovníkům o rodinném vtipu, že nezvěstná sestra má být údajně pohřbena někde na dvorku.

Byť děti na přímý dotaz popřely, že by mohlo jít o skutečnost, a tvrdily, že jde pouze o vtip, detektiv přesvědčil kolegy a získal povolení k domovní prohlídce. To, co našli, bylo hrůznější, než kdokoliv čekal. Na dvorku nebyla pohřbena pouze Heather, ale hned několik těl. West se k vraždám přiznal, trval ovšem na tom, že Rose s nimi neměla nic společného.

Detektivové naštěstí neuvěřili, a v roce 1994 zatkli i Rose. Zatímco Fred se snažil svou manželku všemožně chránit, ona odmítla nejen projevy jeho náklonnosti, ale nijak ho také neobhajovala. Pouze se odmítla k čemukoliv vyjádřit. Fred nakonec neunesl psychický tlak a v roce 1994 se oběsil v cele. Svou spolupachatelku Rose zřejmě až do konce hluboce miloval, neboť jeho dopis na rozloučenou byl vlastně vyznáním lásky. „Rose, 29. listopadu 1994 máš narozeniny, bude ti 41 a jsi stále krásná a já tě miluji. Vždy budu do tebe zamilovaný. Nejkrásnější věcí v mém životě bylo, že jsem tě potkal. Naše láska je speciální. (…) Vždy budeš pro mě Paní Westovou, před celým světem. To je pro nás důležité. Nemám pro tebe dárek, vše co mám, je můj život. Dávám ti ho, drahá. Až budeš připravená, přijdi za mnou. Budu na tebe čekat,“ zněla poslední Westova slova v dopise.

Krátce po jeho smrti byla Rose Westová odsouzena k doživotí. Nyní jí je sedmašedesát let. Dům, ve kterém Westovi vraždili, byl v roce 1996 zbourán a na jeho místě nyní vede chodník.

Děti páru, které manželé nezavraždili, překvapivě matku ve vězení nadále i po jejím odsouzení navštěvovaly. Z hrůz, které potomci Westových zažili v dětství, se ovšem nikdy nevzpamatovali. Třeba syn Stephen se pokusil o sebevraždu, a stejně tak byl obviněn ze sexuálního zneužívání čtrnáctileté dívky. Nejmladší syn Barry se po dlouhodobých psychických problémech jako čtyřicetiletý předávkoval drogami. Nevlastní dcera Rose Westová (dcera Freda Westa a zabité Reny, sestra zabité Charmaine) jako jediná nevlastní matku navštěvuje až dosud, v roce 1999 se ale rovněž pokusila o sebevraždu.