Ruským invazním silám se podařilo vstoupit do Severodoněcka koncem května a od té doby se ve městě odehrávají prudké boje.

Guvernér Luhanské oblasti, kde se město nachází, dnes uvedl, že ruské invazní síly ovládají 70 procent Severodoněcka. Ukrajina má podle dřívějších prohlášení Serhije Hajdaje stále pod kontrolou průmyslovou oblast a chemickou továrnu, kde se podle jeho dnešního vyjádření před těžkým ruským ostřelováním skrývá asi 500 civilistů, včetně 40 dětí. Při neustálém ostřelování je hromadná evakuace nemožná, armádě se daří odvést několik lidí denně, uvedl gubernátor podle ruskojazyčného webu stanice BBC.

Hajdaj zároveň v neděli uvedl, že ruské síly zničily most spojující Severodoněck s Lysyčanskem, čímž odřízly možnou evakuační cestu v automobilech pro civilisty, napsal list The Guardian, podle něhož v současné době stojí ze tří mostů pouze dva.

Na Ukrajině padl první Čech. Muže z Třebíče zabil minometný granát

„Okupační síly se soustřeďují na ofenzivní operace s cílem obklíčit naše vojáky v Severodoněcku a Lysyčansku a zablokovat logistické cesty z Bachmutu,“ uvádí dále ukrajinský štáb, podle něhož Ukrajinci za poslední den odrazili ruské útoky ve dvou směrech v tomto regionu.

Eduard Basurin, zástupce proruských separatistů v samozvané Doněcké lidové republice (DNR), dnes podle agentury TASS prohlásil, že ukrajinští vojáci jsou v Severodoněcku zablokováni, a tvrdí, že byl zničen poslední most spojující město s Lysyčanskem. „Severodoněck je fakticky zablokován poté, co včera (v neděli) vyhodili do povětří poslední most, který spojoval (město) s Lysyčanskem. Ty ukrajinské vojenské jednotky, které se tam nacházejí, zůstaly (v Severodoněcku) navždy,“ sdělil novinářům Basurin. „Mají dvě možnosti: následovat příkladu svých spolubojovníků a vzdát se, nebo zemřít,“ dodal.

Důležité přechody přes řeku

„Aby Rusko v současné operační fázi své ofenzivy na Donbasu dosáhlo úspěchu, bude muset dokončit ambiciózní obchvatné akce, anebo provést útočné přechody přes řeku (Severní Doněc),“ píše britský resort obrany ve své pravidelné analýze vývoje ruské invaze na Ukrajině. „Ukrajinským silám se často daří bořit mosty ještě předtím, než se stáhnou, zatímco Rusko má problémy se zavedením komplexní koordinace nutné k úspěšnému provedení rozsáhlých přechodů řek pod palbou,“ konstatuje Londýn.

V Charkovské oblasti na severovýchodě se podle Kyjeva ruské okupační síly zaměřují na poziční obranu a snaží se zabránit dalšímu postupu ukrajinské armády ke společným hranicím. Zároveň provedly útočné operace ve směru na obce Ternova a Izbycke a měly částečný úspěch, sdělil ukrajinský generální štáb.

Moskva dnes podle agentury Interfax ohlásila, že ruské letectvo podniklo raketový úder poblíž železniční stanice Udačne v Doněcké oblasti a zničilo velké množství zbraní ukrajinské armády, včetně těch, které Kyjevu poskytly Spojené státy a evropské země. „Kromě toho bylo zničeno dočasné místo nasazení zahraničních žoldnéřů u Fedorovky v Luhanské lidové republice,“ uvedl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov s odkazem na název samozvaného proruského separatistického útvaru v Luhanské oblasti a ukrajinskou obec Fedorivka.

Povstalecká tisková agentura DAN dnes s odvoláním na místní úřady oznámila, že ukrajinské dělostřelecké ostřelování zasáhlo trh v Doněcku, který je pod kontrolou proruských separatistů. Zemřeli nejméně tři lidé a další čtyři jsou zranění, píše agentura.

Prohlášení obou bojujících stran o vývoji na frontě nelze nezávisle ověřit.