Ukrajinská armáda byla ve stavu rozkladu. Bylo v ní velké množství ruských agentů i prorusky smýšlejících důstojníků. Někteří také v roce 2014 dezertovali a dali se do ruských služeb.

Zdroj: DeníkPo útěku prezidenta Viktora Janukovyče panoval na Ukrajině mocenský chaos, a to i v armádních a policejních složkách. Při okupaci Krymu Rusko zneužilo situace, kdy mělo na poloostrově dvě obří vojenské základny, a tím i možnost dostat do oblasti rychle dostatečné množství vojáků. Většina ukrajinské armády byla ještě od sovětských dob soustředěna na západě, nikoli na východě. Armáda měla zastaralou a často nefunkční výzbroj. Letuschopných strojů bylo deset, tanků 700.

Tíži prvních bojů na východě země nesly dobrovolnické oddíly. Ty měly sice vysokou morálku, ale neměly výcvik a dostatečnou výzbroj. Proto se jim po nasazení ruských speciálních jednotek nepodařilo dobýt celý Donbas zpět. Přesto ho ale většinu udrželi.

Armáda v roce 2022

Současná ukrajinská armáda je šestou nejsilnější armádou celé Evropy. Má 250 tisíc vojáků, v záloze další stovky tisíc. K tomu i velké množství dobrovolníků. Mnoho jednotek prošlo výcvikem pod vedením USA či Británie. Desítky tisíc vojáků mají bojové zkušenosti z východu země.

Armáda má 285 letounů a 2500 tanků. USA, Británie a Turecko dodaly nejmodernější protitankové a protiletecké zbraně a útočné drony. Armáda byla vyčištěna od ruských agentů a její bojová morálka je slušná. Dobrovolnické jednotky prošly výcvikem v boji.

Kyjev chce na Západ

Ruská okupace Krymu a útok na Donbasu podle odborníků „vytvořil ukrajinský národ“a z váhající Ukrajiny udělal jasně prozápadní zemi. Ukrajinci chtějí většinově i do NATO, což v roce 2014 tak nebylo.

Ukrajinský export se přeorientoval na EU, miliony Ukrajinců místo do Ruska jezdí za prací do Unie. Ukrajinská demokracie, byť stále korupční a chaotická, přitáhla mnoho Rusů, kteří odešli do Kyjeva. Vliv a přitažlivost Ruska v podání Putinova režimu je na Ukrajině nejnižší v historii.