Svědci o střelbě na předměstí Chicaga: Otec kryl syna vlastním tělem, sám zemřel

„Vyplnil jsem formulář. Souhlasil jsem, aby můj syn mohl projít procesem, který policie státu Illinois požaduje pro získání průkazu FOID," potvrdil Bob Crimo pro ABC News. „Policisté poté vždy žádost prověřují. Nejsem si jistý, co přesně to obnáší. Buď ji schválí, nebo zamítnou, a synovi ji schválili.“

Výhružky rodině

Žádost o kartu FOID podal mladík jen dva měsíce poté, co v prosinci 2019 vyhrožoval, že zabije všechny členy rodiny. Tehdy do domu dorazila policie.

V americkém státě Illinois musí obyvatelé vlastnit kartu FOID nebo identifikační kartu vlastníka střelné zbraně, aby mohli legálně vlastnit nebo nakupovat střelné zbraně nebo střelivo. Tak zvané rozhodné právo je v platnosti od roku 1968, ale bylo předmětem několika následných změn.

V současné době policie vyšetřuje, jak střelec zbraně skutečně získal. Jeho otec prohlásil, že se získáním zbraní pomohl a nelituje toho.

„Jestli toho lituji? Ne, bylo to před třemi lety a souhlasil jsem jenom s tím, že podá žádost. Nic jiného v tom nebylo. Kdybych v průběhu let nakoupil zbraně a dal mu je na své jméno, to by byl jiný příběh. Ale on si celým tím procesem prošel sám,“ vzkázal otec útočníka.

Zdroj: Youtube

Dále dodal, že jeho syn si střelné zbraně pořídil za své vlastní náklady a na základě svého rozhodnutí.

Podezřelé příspěvky na sítích

Podle deníku Independent nebyl podezřelý střelec, který se na sociálních sítích prezentoval jako "Awake the Rapper", úřadům dříve známý. Přestože právě na sociálních sítích zveřejnil celou sérii znepokojivých příspěvků. Patřil mezi ně i hudební videoklip, v němž simuloval střelbu, zatímco rapoval „f**k this world“ (nas*at na tenhle svět).

Crimo starší se v rozhovoru vyjádřil i k synově výhružce vlastní rodině z roku 2019. „Vyhrožování rodině? Myslím, že to celé bylo vytrženo z kontextu.“ Podle jeho slov šlo o dětský výbuch. „Tohle není Bobby,“ řekl nakonec otec o údajném jednání svého syna 4. července.

Robert ve středu (6. července) poprvé stanul před soudem. Čelí sedmi bodům obžaloby z vraždy prvního stupně.

U soudu učinil dobrovolné prohlášení, v němž se ke svým činům přiznal, a dodal, že plánoval spáchat další útok v Madisonu ve Wisconsinu.

Svůj čin plánoval

Mladý muž podezřelý ze zabití sedmi lidí, účastnících se průvodu ke Dni nezávislosti 4. července nedaleko Chicaga podle policie útok plánoval několik týdnů.

Střelec z průvodu nedaleko Chicaga útok plánoval. Obvinili ho ze sedmi vražd

Podle BBC policie uvedla, že stále dává dohromady důkazy z místa činu. Zde podezřelý vypálil více než 70 nábojů. Mluvčí vyšetřovacího týmu Chris Covelli na tiskové konferenci uvedl, že podezřelý použil k útěku z místa činu ženské přestrojení a v něm se vydal do domu své matky.

„Splynul s ostatními, kteří pobíhali kolem, téměř jako by byl také nevinným divákem,“ konstatoval Covelli.

Pokus o sebevraždu a agresivita

V dubnu 2019 byla do jeho domu přivolána policie poté, co se pokusil o sebevraždu. Covelli v této souvislosti upozornil na duševní labilitu podezřelého. Toho mají nyní zkoumat také psychiatři.

USA otřásl děsivý případ. Po manželově sebevraždě utopila děti, pak se zabila

V září 2019 přivolal policii do domu příbuzný podezřelého poté co Crimo mladčí údajně vyhrožoval, že všechny v domě postřílí. Policie následně na místě zabavila 16 nožů, dýku a meč. Mladíka ale nezatkla a žádné další kroky nepodnikla.

Po osmi hodinách dopaden

V pondělí, 4. července 2022 ho osm hodin po střelbě policie zatkla. Vyšetřovatelé u něj nalezli druhou pušku, podobnou té, kterou použil při útoku. V Crimově domě objevili policisté i další střelné zbraně.

Kriminalisté se domnívají, že oběti z Highland Parku se staly náhodným cílem, přičemž žádné informace nenasvědčují tomu, že by útok byl motivován rasovou nebo náboženskou nenávistí.