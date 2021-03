Přesně před měsícem vstoupil v katolickém Polsku v platnost zpřísněný potratový zákon. Kvůli podzimnímu verdiktu ústavního soudu se masivně protestovalo po celé zemi. Demonstrace se v menší míře konaly i v lednu, v týdnu, kdy byl nález vydán ve sbírce zákonů. Dnes lze říci jediné. Konzervativní vládní koalice tuto půlroční bouři ustála. A nemusela udělat ani jeden ústupek. Stačilo to nechat vyhnít.

Protesty proti zákazu potratů v Polsku | Foto: ČTK

Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkNejvýraznější tvář protestů - tzv. strajku kobiet, stávky žen - Marta Lempartová čelí dnes trestnímu stíhání kvůli organizaci demonstrací v době pandemických opatření. Mohla by jít i na osm let do vězení. Prokuratura ji viní z ohrožení zdraví, urážky veřejného orgánu – myšleno policistů, podněcování k násilí ad. Lempartová sice slibuje další boj za práva žen, ale zdá se, že Polky samotné již rezignovaly.¨