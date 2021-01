"Máme před sebou ještě dva tři obtížné měsíce," řekl na tiskové konferenci rakouský kancléř Sebastian Kurz. Uvolnit restrikce dříve by podle něj bylo lehkomyslné. "Je nám jasné, že jsou to pro mnohé podnikatele, rodiče i děti chmurné vyhlídky. Neměli bychom z toho ale nic, kdybychom na týden zemi otevřeli a pak ji zase za dramaticky vysokých počtů nakažených museli zavírat," dodal kancléř. Návrat země do normálu očekává Kurz až v létě.

Původně měla plošná uzávěra platit do 24. ledna, bude ale nejméně o dva týdny delší. Od 25. ledna se navíc zpřísní některá pravidla. Bezpečný odstup na veřejnosti má být dva metry namísto dosavadního jednoho metru. V obchodech či v dopravě mají lidé namísto roušek nosit účinnější respirátory FFP2. Lidé s nízkými příjmy dostanou respirátory zdarma.

Školy budou i nadále vyučovat distančně a první žáci se mají do lavic vrátit 8. února, kdy má začít vyučování ve Vídni a Dolních Rakousech. Ve zbytku země se začne ve školách učit o týden později - 15. února.

Otevření restaurací a hotelů

O skončení restrikcí vláda rozhodne na základě dat o vývoji epidemie. Pro ukončení uzávěry je podle ní potřeba snížit sedmidenní průměr nových případů nákazy na 50 na sto tisíc obyvatel, což je zhruba 700 nových případů denně. V současnosti má Rakousko 130 nově nakažených na sto tisíc obyvatel.

O otevření restaurací a hotelů se bude rozhodovat teprve v půlce února a v nejlepším případě se otevřou v březnu. I po 8. únoru mají zůstat zavřená i kina, divadla či koncertní sály.

Prodloužit uzávěru se rakouská vláda rozhodla mimo jiné proto, že se v zemi relativně rychle šíří nová mutace koronaviru, která se poprvé v prosinci objevila v jižní Anglii.

Za posledních 24 hodin se v Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, nákaza koronavirem prokázala u 1267 lidí. Od počátku epidemie covidu-19 se infekce potvrdila u více než 393 tisíc osob. S covidem-19 jich zemřelo 7082 lidí.

Slovensko prodloužilo zákaz vycházení, bude plošně testovat



Slovenská vláda o dva týdny, tedy do 7. února, prodloužila kvůli koronavirové krizi stávající zákaz vycházení, který obsahuje několik výjimek. Země bude bude podobně jako loni na podzim znovu plošně testovat obyvatele na koronavirus. Bez negativního výsledku testu lidé od 27. ledna nebudou moci v zemi například jezdit do práce. Novinářům to po dnešním jednání kabinetu řekl ministr zdravotnictví Marek Krajčí.



"Lockdown přináší první výsledky. Jsme těsně za vrcholem. Čekalo by nás ještě několik týdnů omezování. My bychom byli velmi rádi, pokud by se život mohl rozběhnout dříve," řekl Krajčí k prodloužení karanténních restrikcí v kombinaci s hromadným testováním na koronavirus, které začne už v pondělí a potrvá do 26. ledna. V nejvíce postižených regionech se pak testování zopakuje.



Hromadné testování lidí na koronavirus Slovensko uspořádalo už loni na podzim, kdy za jeden víkend přišla do testovacích center výrazná většina dospělých obyvatel. Účast na testování byla sice dobrovolná, ale po jeho skončení rovněž jen lidé s negativním výsledkem testu mohli do práce. Nově kromě cest do zaměstnání bude negativní výsledek testu na koronavirus potřebný i na pobyt v přírodě pro lidi ve věku 15 až 65 let.



K absolvování testu na koronavirus budou moci zájemci využít také odběrová místa, které úřady zřídily po loňském plošném testování. Vláda spoléhá na to, že další testovací místa otevře samospráva.



Zopakování plošného testování obyvatel na koronavirus prosazoval hlavně premiér a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Dvě menší strany ze čtyřčlenné vládní koalice dříve v tomto týdnu naopak chtěly testovat jen nejvíce postižené regiony.



Na Slovensku naposledy na začátku prosince začal výrazně stoupat počet nových potvrzených případů infekce koronavirem. Úřady na to zareagovaly například omezením volného pohybu lidí, byť odborníci žádali ještě přísnější opatření a jejich dřívější uvedení do praxe. V uplynulých dnech se situace ohledně přírůstku nakažených přestala zhoršovat, nemocnice ale nadále zůstávají vytížené kvůli pacientům s covidem-19.