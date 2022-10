Ženy lákal na dětský pláč, tvrdí legenda. Zákeřný vrah své oběti brutálně ubodal

Po více než čtyřech desítkách let se však případ znovu otevírá, protože na něm přece jen něco nehraje. Ve vraždě může mít podle nových zjištění prsty i odsouzený sériový vrah John Cooper.

Jak uvedli zástupci policie, vyšetřovatelé nyní zkoumají materiál sesbíraný v roce 1976 pomocí pokročilejších forenzních technik. Ty při původním vyšetřování ještě nebyly k dispozici.

Mnoho lidí z vesnice i příbuzní mrtvých dlouhodobě tvrdí, že farmář v důchodu s těžkou artritidou by nikdy svou sestru, se kterou žil sedmdesát let, nenapadl. „Prostě to není možné. Griff byl velmi dobrý muž. Nikdy jsem neviděl, že by zuřil. K jeho charakteru se to vůbec nehodí,“ citoval známého sourozenců Emyre Phillipse portál BBC.

Poslanec velšského parlamentu za volební obvod Preseli Pembrokeshire Paul Davies pak řekl, že úmrtí nechala nad komunitou temný mrak. A dodal, že by případ policie měla znovu prošetřit.

Kampaň za očištění jména

Začátkem roku započala kampaň velšských novin Clebran za to, aby policie případ znovu otevřela a řádně prošetřila. To se nakonec i stalo a vyšetřovatelé tak opět celou věc prošetřují. „I když bylo vyšetřování v roce 1976 důkladné, forenzní věda byla ve srovnání s dneškem omezená. Budeme zkoumat, zda moderní techniky mohou vnést další světlo do událostí ve Ffynnon Samson v roce 1976,“ uvedl detektiv Paul Jones.

Policie ujistila rodinu, že ji bude informovat o jakémkoli vývoji. Přesto si detektivové nejsou jisti, zda přezkoumání důkazů poskytne nějaké nové informace.

Novinářům z novin Clebran po znovuotevření případu vysvitla jiskřička naděje. „Doufáme, že se podaří najít důkazy, které potvrdí přesvědčení všech, kdo bratra a sestru znali, že se vzájemně nenapadli. Clebran trvá na tom, že teorii, podle níž za zločinem stojí třetí osoba, policisté nevěnovali dostatek pozornosti,“ uvedl editor Hefin Wyn. Dodal, že se snaží očistit jméno Griffa Thomase.

Mohl zabíjet sériový vrah?

Server Daily Mail přišel s informací, že do případu mohl být zapleten sériový vrah John Cooper. Muž si nyní odpykává doživotní trest. Odsouzen byl za čtyři chladnokrevné vraždy, které jsou známé jako Pembrokeshire Murders. Usvědčen byl z vraždy farmářů Richarda a Helen Thomasových v Milford Haven z roku 1985, činu, který se odehrál jen několik desítek kilometrů od aktuálně opětovně vyšetřované podezřelé smrti.

I dům sourozenců Thomasových z Milford Haven se stejně jako v případě sourozenců Thomasových z Ffynnon Samson (oběti nejsou příbuzné, jde pouze o shodu příjmení, pozn. red.) ocitl v plamenech.

Podle psychologa Cliva Simse se mohlo v nyní opět otevřeném případu jednat o zpackané vloupání. „Mezi zločiny je dost podobností na to, aby byl Cooper přinejmenším podezřelý,“ uvedl.

Kromě toho policisté Coopera usvědčili z vraždy rekreantů Petera a Gwendy Dixonových, kteří byli v roce 1989 nalezeni mrtví na pobřeží Pembrokeshire. Na kontě však může mít odsouzený vrah celkem až devět obětí.

Dnes osmasedmdesátiletý Cooper byl rovněž odsouzen za znásilnění šestnáctileté dívky a sexuální napadení patnáctileté dívky. Je zodpovědný také za třicet loupeží a jiných násilných útoků. Známý je mimo jiné pod přezdívkou The Bullseye Killer, a to kvůli tomu, že v roce 1989 vystupoval v televizní show Bullseye jako soutěžící. Jeho účast nakonec napomohla k tomu, aby skončil za mřížemi, záznam z vystoupení byl totiž použit k porovnání s podobiznou podezřelého ze spáchaných vražd.