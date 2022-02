Devětapadesátiletý Nikolaj překročil hranici u přechodu Avilo-Uspenka, který je od hlavního města Doněcka vzdálený přibližně sto kilometrů, v neděli. Společně s manželkou vezli snachu a čtyřletou vnučku k příbuzným do Rostova na Donu. On i jeho rodina hranici přešli, jiní ale nemohli. Minulý pátek sice nařídili vůdci Ruskem podporovaných republik hromadnou evakuaci žen, dětí a seniorů, mužům ve věku 18 až 55 let ale odejít zakázali.

Oznámení o evakuaci znepokojilo nejen lidi na Ukrajině, ale i Západ. Ruský prezident Vladimir Putin navíc v pondělí podepsal dekrety o uznání nezávislosti obou separatistických regionů a nařídil, aby do nich vstoupily vojenské jednotky a vykonávaly zde „mírovou misi“. Hrozba války tak byla zase o něco blíž - tento krok totiž znamenal ostrou eskalaci ruskou-ukrajinského napětí, které roste již měsíce.

Nikolaj Fjodorovič ani jeho žena však podle původního plánu nechtěli v Rusku zůstávat, jeli tam pouze odvézt vnučku. A ani teď, v čím dál napjatější situaci, nechtějí své plány měnit. Chtějí se vrátit domů do Doněcka. „Je to právo každého, aby se rozhodl, zda chce odejít, nebo ne. Ale přežili jsme i rok 2014,“ řekl reportérovi CNN v narážce na faktickou válku, která vypukla v oblasti Donbasu mezi proruskými separatisty a ukrajinskými vládními silami.

Napětí eskaluje

Od roku 2014 už v bojích na Donbasu zemřelo více než 14 tisíc lidí. Ukrajina uvádí, že do této doby muselo své domovy opustit zhruba 1,5 milionu lidí. Nechtěli zůstávat pod nadvládou sepratistických vůdců.

Nikolaj Fjodorovič řekl, že jeho syn nyní neměl jinou možnost a v oblasti musel, a to kvůli mobilizačnímu příkazu, zůstat. „Spousta rodičů proto v Doněcku stále setrvává také. Chtějí být se svými syny,“ řekl CNN.

Ruskem podporovaní sepratisté obviňují Kyjev z nepodložených vojenských provokací a tvrdí, že Ukrajina plánuje v oblasti samozvaných regionů velkou vojenskou ofenzívu, což ukrajinští představitelé opakovaně popírají. Minulý týden dokonce Putin řekl, že to, co se děje na Donbasu je genocida.

Proruští vůdci obou republik oznámili plány na evakuaci asi 700 tisíc civilistů, dosud ale není jasné, kolik jich skutečně na jihu Ruska je. Odhady se liší, ale ale ruská státní tisková agentura RIA-Novosti s odkazem na pohraniční oddělení FSB (Ruská bezpečnostní služba) pro Rostovskou oblast v pondělí uvedla, že za posledních 24 hodin překročilo kontrolní stanoviště na hranici s Ruskem více než 21 tisíc evakuovaných z Donbasu.

Nyní, když Rusko tyto dvě samozvané republiky uznalo za nezávislé, to vypadá, že se lidé do svých domovů brzy vrátí. Hrozba ukrajinské ofenzívy byla totiž údajně zažehnána.

Evakuovaní lidé, které v neděli zpovídala CNN na hraničním přechodu Avilo-Uspenka, uvedli, že samozvanou Doněckou republiku opustili dobrovolně. Ti, kteří nemají kam jít, zůstávají v provizorním táboře, kde jsou k dispozici toalety, sprchy a nafukovací stany a čekají na převoz do jiného ubytování. Ruská vláda navíc nově příchozím nabídla podporu ve výši 10 tisíc rublů (asi 2 700 korun), evakuovaní lidé ale vůbec netuší, jak o dávku zažádat.

Rodiny překračující hranice

Tok dopravy směrem z Doněcku do Ruska byl podle přítomných reportérů v neděli ráno mírný. Tu a tam bylo možné spatřit malé skupinky evakuovaných, většinou rodiny s malými dětmi, které překračovaly hranice pěšky.

Skupiny evakuovaných s úsměvem a čokoládou Alyonka, sovětskou lahůdkou, vítá dvaadvacetiletá Tatiana Zyganková. Mladá žena je členkou hnutí proputinovské mládeže - Všeruské lidové fronty. Jeho členové, snadno identifikovatelní podle červených klobouků, byli povolání na pomoc v improvizovaném evakuačním táboře. „Pomáháme zde lidem v krizových situacích,“ řekla. Ona i další dobrovolníci pracují na dvanáctihodinové směny.

Irina, učitelka z mateřské školy v Doněcku, uprchla i se svým pětiletým synem Danilem poté, co uprostřed noci slyšela zvuky ostřelování. „Všechno se stalo tak rychle. Bylo to kolem jedné ráno. Popadla jsem své dítě a utekla,“ líčila CNN svůj příběh Irina. Nyní čeká na známé svých příbuzných, které nikdy neviděla. „Moje rodina je požádala, jestli by nás se synem na chvíli neubytovali.“ Malého Danila více než zmatek zajímala ruská čokoláda Alyona. „Můj syn se narodil až po roce 2015, takže tomu nerozumí. Slyšel o válce, ale neví, co to znamená,“ dodala pětatřicetiletá učitelka.

Zmatek a nejistota

Nedaleko hraničního přechodu postávaly také dvě mladé ženy, devatenáctiletá Sveta a dvacetiletá Natalya. Obě čekaly, až přejdou přes kontrolu zpět do Doněcku poté, co v evakuačním táboře strávily pouhý jeden den.

„Rozhodly jsme se, že se chceme vrátit. Nic nás tu nedrží. Naše domovy i rodiče jsou v Doněcku,“ řekla CNN Sveta. Dvojice uvedla, že v Doněcku zůstala i ve válečném roce 2014 a na ostřelování si už zvykla.

Někteří evakuovaní plánují zůstat s přáteli nebo rodinou v Rusku, zatímco jiné převáží autobusy do provozorních táborů. Olga, jedna z doněckých evakuovaných, hovořila se CNN před svým dočasným bydlištěm v Kotlostroitelu, jehož brány obklíčila policie, aby odradila možné nevítané návštěvníky. „Byli jsme sem převezeni a jsme v pořádku, ale panuje zde velký zmatek. Vedení naší země nám řeklo, abychom se evakuovali, nejsme si jistí, co se bude dít a jak dlouho tu vlastně budeme,“ sdělila své obavy pětadvacetiletá žena.