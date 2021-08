Co se děje v Německu.Zdroj: Deník

Síň plná lidí v krojích organizace spjaté s východoněmeckými komunisty se nelíbila soudci. Považoval je totiž za uniformy organizace odporující německé ústavě. Účastníky procesu proto nechal z košilí svléknout a modré stejnokroje zabavil. K soudu se dvojice mužů a dvojice žen z Bavorska a Brém dostala kvůli vniknutí a napomáhání k trestnému činu.

Při demonstraci levicových extrémistů v březnu 2020 měli pomocí žebříku vlézt na balkon radnice ve Cvikově. Demonstrace se konala pod hesly: 30 let je dost! Revoluce a socialismu! Rozsudek zatím nepadl. Podle serveru Freie Presse hraje svou roli v případu i bývalý okresní tajemník SED – Jednotné socialistické strany Německa, východoněmecké sestry KSČ.

Na první pohled malichernost ale může mít další soudní dohru. Případem se totiž nyní zabývá státní zastupitelství ve Cvikově a podle agentury DPA je ve hře obvinění z používání protiústavních symbolů. Zda k tomu dojde, zatím jasné není, obvinění nepadlo. U případného soudu se ale může jednat o další zajímavou právní bitvu.

FDJ, která měl až 2,3 milionu členů, byla založena v roce 1946 a sdružovala mládež od 15 do 26 let. Po rozdělení Německa a vzniku dvou samostatných zemí byla v jeho západní části tato organizace v 50. letech zakázána. Podle smlouvy o sjednocení z roku 1990 ale mohly všechny legální organizace NDR existovat i po 3. říjnu 1990. Zda to platí i pro někdejší největší socialistickou mládežnickou organizaci v NDR nyní budou muset posoudit právníci.

