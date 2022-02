Devětadvacetiletý muž z Pittsburghu byl zabit před více než šesti týdny, a to 12. prosince. Jeho tělo našli na trávníku před venkovskou chatou v okresu Venango, kde zemřel kolem půl třetí ráno. Jeho rodina věří, že to byl zločin z nenávisti a šlo o moderní lynčování. Až doposud z vraždy budoucího otce nikoho neobžalovali. „Byl to dobrý muž a na jeho životě záleží. Zasloužil si být tu a vychovávat své dítě, mít rodinu, být manželem a pracujícím mužem, jakým si přál být,“ sdělila jeho snoubenka.

Lidé, kteří jsou z vraždy Spencera obvinění, jsou už pětačtyřicet dní na svobodě. To zanechává jeho rodinu, aktivisty a náboženské skupiny, které se v případě angažují, v šoku. Tvrdí, že incident podtrhuje dvojí metr, ve kterém funguje spravedlnost jinak pro bělošské oběti a oběti s jinou barvou pleti.

Policisté v chatě našli několik střelných zbraní, balistické důkazy a drogy. Na místě zadrželi pětadvacetiletého muže a další tři osoby. Podle popisu se jedná o tři bělošské muže a jednu ženu. Všechny čtyři později po výslechu a konzultaci s okresním státním zastupitelstvím propustili.

Podle aktivisty a předsedy projektu Black Political Empowerement Tima Stevense, se Spencerův kolega ke střelbě přiznal. Trvá ovšem na tom, že střílel v sebeobraně.

Do vyšetřování se zapojil i tým Heritage Affairs od státní policie, který se zabývá zločiny z nenávisti nebo zaujatosti. Spencerova smrt se ovšem ve výsledku jako zločin z nenávisti nevyšetřuje. S tímto nesouhlasí právník pro lidská práva Paul Jubas. „Chtěl bych vidět okresního prokurátora, který najde místo činu plné černochů, bělocha na dvoře s devíti kulkami v těle a pak je jen zadrží a nechá všechny jít,“ řekl Jubas, který radí Spencerově rodině. „Přál bych si vidět, jaká by na tohle byla reakce. Takový prokurátor by už další den neměl kancelář. Bílá Amerika by to nesnesla,“ dodal.

Státní zástupce okresu Venango Shawn White poslal deníku The Washington Post v úterý prohlášení, ve kterém vyzývá k trpělivosti. „Ačkoliv uznávám touhu rodiny po informacích, můj úřad musí provést důkladné vyšetřování,“ napsal.

S každým postupujícím dnem, kdy policie nikoho nezatkla, se z původního šoku, který rodinu zachvátil, stával vztek. Nyní žádá federální úřady, aby se zapojily do vyšetřování. Chce, aby se případem zabýval generální prokurátor Pensylvánie Josh Shapiro. A aby získal potřebné informace patolog Cyril Wecht, kterého rodina najala na soukromou pitvu. „Schválně to protahují. Odmítají spolupracovat i jen na tak jednoduché věci, jako je sdílení fotek z pitvy s naším lékařem,“ sdělil Jubas.

Pracovitý mladík

Spencerova matka Icilda Spencer-Hunterová syna popisuje jako pracovitého mladíka, který za rodinou emigroval z Jamajky v roce 2013. Vždy byl připraven ji za každé příležitosti obejmout nebo jí dát masáž ramen. Společně se snažili splnit společný sen o založení restaurace s jamajskou kuchyní. „I když se můj syn nedávno stal veganem, jeho specialitou bylo trhané kuře a cokoliv s kari a bylinkami,“ vzpomínala. Jeho mladší bratr Tehilah ho popisuje jako muže, který byl vždy připraven pomoci.

Právě proto, že rodina nebyla spokojená s málem informací ohledně příčiny jeho smrti, obrátila se na patologa Wechta. Ten je bývalý koroner a soudní lékař z okresu Alegheny, kde konzultoval významné případy jako byla například vražda šestileté královny krásy JonBenét Ramsey nebo pohřešované těhotné Laci Petersonové.

I přes to, že Wecht Spencerovo tělo prohlédl, mohl údajně analyzovat jen pár fotek od balzamovače. Bez výsledku se snažil získat zprávu od koronera, aby mohl provést detailnější pozorování. „Protože do ran po kulkách zavedli v pohřebním ústavu trokary, aby odvedli tekutiny z těla, bylo těžké určit trajektorii kulek,“ dodal. Podle toho, co viděl, bylo ovšem jasné, že ho útočníci několikrát střelili do zad.

Tim Stevens kvůli údajnému nedostatku transparentnosti a odpovědnosti poslal za svou organizaci dopis pensylvánskému guvernérovi Tomu Wolfovi a americkým generálním prokurátorům Merricku Garlandovi a Shapirovi. Vyzývá je v něm, aby zasáhli.

Spencera zabili v jednom z nejvíce venkovských okresů v celé Pensylvánii, kde je z celkové populace podle údajů Amerického úřadu pro sčítání lidu jen 1,1 procento černochů. Podle Williama Andersona, předsedy místní černošské demokratické strany Allegheny County Democratic Black Caucus, tato čísla zpochybňují schopnost okresu přistupovat k vyšetřování bez rasové zaujatosti. „Případ vynáší na světlo rasistickou minulost, která v zemi více než doutná,“ dodal.

Podle Andersona si zde většina lidí myslí, že černoši a další lidé jiné barvy pleti přichází, aby ukradli jejich zemi. „Jak může být okresní zástupce vybaven k tomu, aby tento případ řešil a soudně stíhal bez podjatosti?“ ptal se politik.

Přitakává mu i africký farář Dale Snyder. Ten poukazuje na to, že je v těchto městech, která jsou stále složena jen z bělochů, hluboce zakořeněná jejich minulost. V té nemohli lidé z minorit po setmění z domu pod pohrůžkou násilí.

Člověk jako kořist?

Snyder a věřící z jeho kostela se připojili k výzvám k transparentnosti Spencerova vyšetřování. „Faktem zůstává, že historický kontext toho všeho je ten, že by přesně tohle udělali za zákonů Jima Crowa, kdy by černochy vyvedli ven, aby z nich udělali svou kořist,“ vysvětlil. Doplnil, že se snaží nedělat žádné ukvapené závěry. Je to ale velmi těžké, protože už uběhlo více než šest týdnů od vraždy.

Na podporu rodiny a zaplacení pohřbu založili lidé několik sbírek na stránce GoFundMe. Autorkou jedné z nich je Spencerova snoubenka Carmela Kingová a další má na starosti jeho mladší bratr. „Byl zavražděn při něčem, co by se dalo považovat za moderní lynčování,“ napsal u sbírky.

Se Spencerem se rodina rozloučila poslední prosincový den, podle jeho matky to byl kolotoč emocí. Cítila frustraci z ignorace úřadů, bezmoc z otázek, na které nezná odpovědi. Cítila také naději, že z tragédie vzejde něco dobrého. „Vždycky říkal, že se stane něco dobrého. A tomu já také věřím,“ řekla. „Je ale důležité, aby lidé vnímali mého mrtvého syna jako člověka, ne jako věc nebo číslo. Byl něčím synem a lidé potřebují slyšet jeho příběh,“ dodala truchlící Spencer-Hunterová.