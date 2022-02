Po zmíněné vraždě se v zemi konaly mohutné demonstrace, které vyústily v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica. Jeho strana Směr-sociální demokracie pak v parlamentních volbách v roce 2020 utrpěla porážku a odešla do opozice.

Kauza vraždy Jána Kuciaka: Slovenský nejvyšší soud zrušil osvobozující verdikt

"Před čtyřmi lety se většina společnosti spojila v požadavku za slušné a spravedlivé Slovensko. Tento požadavek je aktuální i dnes. V těchto dnech, v těchto týdnech prožíváme na Slovensku zvýšenou vlnu nenávisti, hněvu, verbálních útoků. I v případě Jána a Martiny fyzickému útoku na nich předcházely slovní vyhrůžky. Musíme to zastavit dříve, než bude pozdě," upozornila Čaputová. Slovenskou společnost i politiky v posledním období rozdělila například smlouva se Spojenými státy o obranné spolupráci, proti které se v zemi konaly i demonstrace.

Zrušený verdikt

Příští týden by v Kuciakova případu soud první instance měl znovu projednat obžalobu na podnikatele Mariana Kočnera a na Alenu Zsuzsovou. V původním líčení je zprostil obžaloby, nejvyšší soud tento verdikt ale loni zrušil. Podle žalobce si Kočner objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Zsuzsová podle obžaloby zločin zprostředkovala.

Nečekaný verdikt. Zůstávají pochybnosti, komentují Slováci osvobození Kočnera

Kočner i Zsuzsová byli dříve odsouzeni v jiných kauzách k dlouholetému trestu vězení. V Kuciakově případu slovenské soudy kromě vraha dříve potrestali i jeho pomocníka a zprostředkovatele tohoto zločinu.

Výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové si například prohlášením na sociální síti připomenuli také další slovenští politici. List Sme zase napsal, že v zemi se vytváří atmosféra nenávisti vůči novinářům. Podle něj Fico a jeho stranický kolega Ľuboš Blaha označují novináře za zrádce.