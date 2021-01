Nadále bude například zakázáno cestovat mezi regiony, dokonce i mezi těmi, které patří podle italského psa do žlutého pásma, tedy s nižším rizikem nákazy. Rychle totiž roste počet těch oranžových, tedy s vysokým rizikem, zatím jich je pět – Kalábrie, Emilie-Romagna, Lombardie, Sicílie a Benátsko.

Jenže v příštím týdnu se k nim podle predikcí připojí dalších sedm oblastí. Zavřené hranice mezi regiony jsou zároveň špatnou zprávou pro lyžaře. Jen naprosto jisté, že vleky a lanovky se 18. ledna rozhodně nespustí. Jejich otevření bylo opětovně odloženo, zatím není jasné na kdy. Pesimistické ale podle místních horalů reálné odhady předpokládají, že by se snad mohly spustit o Velikonocích, tedy na začátku dubna.

Epidemiologové vládě nyní dokonce doporučují, aby mistrovství světa v alpském lyžování, které by se mělo konat od 8. do 21. února, proběhlo bez diváků. La Repubblica k tomu dodává, že se tak s nejvyšší pravděpodobností i stane.

Vláda koronaviru končí

Výjimečný stav měl na Apeninském poloostrově skončit 31. ledna. Nyní má trvat do konce dubna, vládní poradci ale doporučovali přinejmenším do července. Speranza připomněl, že se opět zhoršily všechny sledované epidemiologické údaje. Reprodukční číslo se po čtyřech týdnech přehouplo přes 1, již několik týdnu se drží na vysoké úrovni i týdenní počet nových případů na 100 tisíc obyvatel – aktuálně je přes 300. Podle odborníků by nejlepší bylo, kdyby byla pod 50. Denně v Itálii kvůli koronaviru umírá přes 500 lidí – ve středu jich bylo 616. A vysoký počet je i zcela zaplněných oddělení intenzivní péče.

Itálie proto dokonce přikázala zavřít i restaurační okénka pro jídlo na výnos po 18. hodině, protože když Ital nemůže jíst v restauraci, tak jí před restaurací, a především o víkendech byla ve většině měst situace u restauračních okének neudržitelná. Restaurace, pizzerie a tratorie jsou zde zavřené už více než měsíc. Zůstává i policejní hodina, vycházet se nesmí od 22. do 5 hodiny. Doporučeno je nenavštěvovat se, a když už ano, tak na návštěvu mohou přijít jen dva lidé.

„Teď už víme, že vláda koronaviru pomalu končí. Očkování má dobré výsledky, proto ještě chvíli vydržme,“ apeloval na spoluobčany Speranza. Ke schváleným vakcínám, které přicházejí, nebo brzy budou přicházet do země přes Evropskou unii, velmi dobré výsledky v první vlně testů má i italská vakcína Rheitera-Spallanzani.

Už se začíná testovat druhé kolo. Podle odhadů bude v nabídce v červnu. Itálie je v očkování nejrychlejší v porovnání s celou EU, vakcínu zde již dostalo přes 700 tisíc lidí.