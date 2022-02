Zdroj: Pixbay

Okupovaný Krym a rozšiřování NATO

Co chce Rusko: Rusko si chce ponechat okupovaný Krym a ukončit nepřátelství s USA a Západem. Žádá ukončení dalšího rozšiřování NATO, především o Ukrajinu a Gruzii. Severoatlantická aliance se má zaručit, že tyto země se nikdy nestanou součástí aliance.

Co to znamená: Znamenalo by to, že Západ bude de facto souhlasit s ruskou okupací Krymu. To by vytvořilo nebezpečný příklad do budoucnosti. Ze zemí bývalého Sovětského svazu, které se ještě nestaly součástí NATO, by byla nadále ruská nárazníková zóna. Rusko tím ukazuje, že se přes snižující ekonomický význam země ve světě vidí stále jako velmoc a nechce, aby se „jeho sféra vlivu“ zmenšovala.

Co na to Západ: Pro USA a NATO je dle veřejných deklarací požadavek akceptace připojení Krymu nepřijatelný. Z podmínek Aliance ale vyplývá, že země, které nemají vyřešeny územní spory, tedy i Ukrajina, do NATO zatím vstoupit nemohou.