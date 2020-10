Ve Francii je údajně nezvěstných osm lidí. „Silnice a asi 100 domů bylo smeteno nebo částečně zničeno,“ řekl starosta Nice Chistian Estrosi stanici BFM.

Meteorologická agentura Météo-France uvedla, že v některých oblastech během 24 hodin napršelo 450 milimetrů srážek, což je ekvivalent téměř čtyři měsíce trvajícího, uvádí tisková agentura Reuters.

Zdroj: Youtube

Pláže v Nice a dalších pobřežních městech byly uzavřeny a úřady lidi požádaly, aby zůstali doma, uvádí tisková agentura AFP.

V severní Itálii se řeky vylily z břehů a následná povodňová vlna smetla silnice a mosty. V údolí Aosta zemřel při řádění živlů hasič.

