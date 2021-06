Paní předsedkyně, co máte proti Andreji Babišovi?

Vůbec nic. Osobně ho ani neznám.

Během návštěvy kontrolního výboru europarlamentu v Česku loni v únoru jste se s Babišem dostala do konfliktu, když vás nazval cituji, „pomatenou a nerozumějící dotacím“?

On je v konfliktu se mnou, ne já s ním. Jako předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem byla členkou delegace, která zkoumala otázku možného konfliktu zájmu premiéra Andreje Babiše. To patří mezi naše úkoly a touto cestou jsme ho naplňovali. Pan Babiš tehdy reagoval velmi agresivně a my jsme věcně a odborně odpovídali, tak jak je naším úkolem.

Setkali jste se s Babišem?

Pan Babiš nám nejdříve dal termín, ale pak ho krátce před setkáním zrušil.

Je premiér Babiš stoprocentně v konfliktu zájmů?

Jsme si téměř jisti, že se nachází v konfliktu zájmů. My jsme jak naší cestou, tak dalšími zjištěními podpořili Evropskou komisi v její práci. V otázce kohezních fondů komise po provedení auditu konstatovala, že Andrej Babiš se nachází v konfliktu zájmů. My ji v jejím názoru podporujeme. V otázce střetu zájmů v zemědělství je audit zatím neukončený.

Jak vážným problémem Andrej Babiš a jeho střet zájmů je pro Unii jako celek? Stal se z něj už symbol?

Ano, je mimořádným symbolem. Je velice agresivní. Například to úterní propagační video Agrofertu, které bylo zasláno europoslancům, které má přesvědčit, že Andrej Babiš není žádným příjemcem dotací. Přitom jak my víme, jde o desítky milionů eur.To už je konflikt zájmů sám o sobě. Jak máme vysvětlit obyčejným lidem, že někdo má jako premiér a miliardář takovéto dotace a oni tvrdě pracují a platí ze svých platů dva, nebo tisíce eur na daních přispívat na na tyto dotace. Tady už jde o důvěryhodnost samotné Evropské unie.

V rezoluci Evropského parlamentu, kterou přijímáte, je výzva ke zkoumání právního státu v Česku. To hrozí odebráním stovek miliard unijních dotací?

Ano, na konci to tak může skončit. Ale tyto finanční sankce jsou až úplně poslední prostředek.

Po vaší návštěvě vám bylo některými Čechy vyhrožováno. Ještě se to děje?

Ano, objevilo se pár nepřátelských komentářů. Ale mému kolegovi Tomáši Zdechovskému i dnes vyhrožují. Tyto fyzické hrozby a vytváření psychického nátlaku jsou neakceptovatelné.

A máte z Česka i pozitivní ohlasy na vaší práci?

Ano, na můj Facebook mi z Česka přichází tisíce pozitivních ohlasů.