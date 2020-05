České úřady by měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jenž má stále vliv na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie. Shodlo se na tom dnes několik europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v Česku. V nezávazných doporučeních výbor vyzval premiéra, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Babiš doporučení nechce komentovat. Bojí se, že by se za komentář musel následně omlouvat.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK

Evropská komise by zase podle europoslanců měla zastavit platby holdingu a důsledně uplatňovat nulovou toleranci. Loňská auditní zpráva EK konstatuje, že Babiš má stále vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. Český premiér to odmítá. Mluvčí firmy v reakci označil misi výboru za zpolitizovanou.